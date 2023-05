An diesem Wochenende steht ein echter Klassiker für Motorsportfans auf dem Programm. Dann wird das legendäre 24h-Rennen auf dem Nürburgring in der Eifel ausgefahren. Wie sieht der Zeitplan für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring aus? Wird das 24h-Rennen live im TV und Stream übertragen?

Hier gibt es alle Infos in der Übersicht:

24h-Rennen auf dem Nürburgring: Zeitplan, Termine und Start

Das lange Renn-Wochenende für das legendäre 24h-Rennen beginnt auf dem Nürburgring bereits am Donnerstag. Neben dem eigentlichen Hauptrennen wird den Motorsportfans ein dickes Rahmenprogramm geboten. Hier ist der Zeitplan:

Donnerstag, 18. Mai 2023:

08:30-12:30 Uhr: Rundstrecken-Challenge - Leistungsprüfung - Nordschleife

09:10-09:40 Uhr: Tourenwagen-Legenden - Freies Training - Grand-Prix-Strecke

10:10-10:35 Uhr: Cup- und Tourenwagen-Trophy - Qualifying 1 - Grand-Prix-Strecke

11:25-11:45 Uhr: Tourenwagen-Legenden - Qualifying - Grand-Prix-Strecke

13:15-15:00 Uhr: 24h-Rennen - Qualifying 1 - Gesamtstrecke

15:45-16:15 Uhr: Cup- und Tourenwagen-Trophy - Rennen 1 - Grand-Prix-Strecke

17:15-19:15 Uhr: 24h-Classic - Qualifying 1 - Gesamtstrecke

20:00-23:30 Uhr: 24h-Rennen - Qualifying 2 - Gesamtstrecke

Freitag, 19. Mai 2023:

10:00-12:00 Uhr: 24h-Classic - Qualifying 2 - Gesamtstrecke

12:40-13:05 Uhr: Cup- und Tourenwagen-Trophy - Qualifying 2 - Grand-Prix-Strecke

13:30-14:45 Uhr: 24h-Rennen - Qualifying 3 - Gesamtstrecke

15:30-16:00 Uhr: Tourenwagen-Legenden - Rennen 1 - Grand-Prix-Strecke

16:35-17:05 Uhr: Cup- und Tourenwagen-Trophy - Rennen 2 - Grand-Prix-Strecke

17:30-19:15 Uhr: 24h-Rennen - Top-Qualifying - Gesamtstrecke

Samstag, 20. Mai 2023:

09:10-12:10 Uhr: 24h-Classic - Rennen - Gesamtstrecke

12:40-13:25 Uhr: 24h-Rennen - Warm-up - Gesamtstrecke

14:00-14:30 Uhr: Tourenwagen-Legenden - Rennen 2 - Grand-Prix-Strecke

14:45-15:30 Uhr: 24h-Rennen - Startaufstellung - Gesamtstrecke

15:40-16:00 Uhr: 24h-Rennen - Einführungsrunde - Gesamtstrecke

16:00 Uhr: 24h-Rennen - Rennstart- Gesamtstrecke

Sonntag, 21. Mai:

16:00 Uhr: 24h-Rennen - Zieleinlauf - Gesamtstrecke

TV-Übertragung: Welcher Sender zeigt das 24h-Rennen live?

Wer auf dem Nürburgring nicht live bei dem Motorsportklassiker dabei sein kann, hat die Chance, das Event auch im TV zu verfolgen. Seit 2016 ist RTL Nitro mit der Übertragung im Free-TV bei den 24 Stunden am Nürburgring dabei. Auch in diesem Jahr überträgt der Sender live vom Nürburgring. Neben dem Rennen in voller Länge wird auch das letzte Qualifying live im TV gezeigt.

Die Sendezeiten des 24h-Rennens auf RTL Nitro im Überblick

Freitag, 19. Mai : Top-Qualifying von 17.00 bis 19.45 Uhr

: Top-Qualifying von 17.00 bis 19.45 Uhr Samstag, 20. Mai : 14.45 Uhr: Beginn der Live-Übertragung vom 24-Stunden-Rennen

: 14.45 Uhr: Beginn der Live-Übertragung vom 24-Stunden-Rennen Sonntag, 21. Mai: Ende der Übertragung um 16 Uhr

24-Rennen: Gibt es eine Übertragung im Livestream?