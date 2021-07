Am Freitag, 23. Juli 2021, startet die 2. Bundesliga in die neue Saison. Wird der HSV es im vierten Anlauf schaffen, wieder in die Bundesliga aufzusteigen? Wie schlagen sich die Absteiger Werder Bremen und Schalke 04? Und wer wird zum Überraschungsteam? Die neue Spielzeit birgt also viel Spannung. Da es auch Änderungen bei der Übertragung gibt, fragen sich die Fans: Wo kann ich die Spiele sehen? Auf diese Fragen geben wir in diesem Artikel antworten:

Free-TV, Sport1, Sky - Wo wird die 2. Bundesliga übertragen?

übertragen? Wer überträgt das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga?

der 2. Bundesliga? Mannschaften, Datum, Termin - Wann beginnt die 2. Liga?

Gibt es noch ein Montagsspiel ?

Gibt es noch ein ? Termine für die ersten Spieltage



Free-TV, Sport1, Sky - Wo wird die 2. Bundesliga übertragen?

Die Partien der 2. Bundesliga werden vom 23.07.2021 bis zum 15.05.2022 ausgetragen. Welcher Sender und Streamingdienst überträgt die Spiele live im Free-TV und Stream?

Sky überträgt 2021/22 alle Spiele der 2. deutschen Bundesliga live. Abonennten können die Spiele entweder im linearen Sky-Programm oder im Livestream sehen. Sky bietet auch weiterhein parallel laufende Spiele in der Konferenz an.

Zusätzlich zum Angebot von Sky bietet Sport1 33 Topspiele der 2. Bundesliga in der Saison 2021/22 kostenlos an. Sport1 überträgt im Free-TV und im Livestream über die komplette Saison das Topspiel am Samstag ab 20.30 Uhr mit Vorbericht ab 19 Uhr.

Die Übertragung der 2. Bundesliga in der Übersicht:

Sky zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga 2021/22 live auf Sky Sport Bundesliga 1/HD oder im Livestream.

zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga 2021/22 live auf Sky Sport Bundesliga 1/HD oder im Livestream. Sport1 zeigt jeden Samstag das Topspiel ab 20.30 Uhr live im Free-TV und im Stream (Vorbericht ab 19 Uhr).

zeigt jeden Samstag das Topspiel ab 20.30 Uhr live im und im (Vorbericht ab 19 Uhr). SAT1 zeigt sowohl das Auftaktspiel als auch die Relegationsspiele.

zeigt sowohl das Auftaktspiel als auch die Relegationsspiele. DAZN zeigt alle Highlights der 2. Fußball Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff.

Sky, SAT.1, Sport1, DAZN und Co.: Wer überträgt das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga?

SAT.1 hat sich das einzige und exklusive Live-Free-TV-Paket der Bundesliga gesichert und zeigt in den kommenden vier Spielzeiten jeweils neun Partien live. Mit dem Klassiker FC Schalke 04 - Hamburger SV starten SAT.1 und "ran" in die Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga. SAT.1 zeigt das Duell der beiden Traditionsvereine am Freitag, 23. Juli 2021, live und exklusiv im Free-TV. Das Spiel wird auch auf Sky übertragen. Dafür ist allerdings ein Abonnement nötig. Der Streaminganbieter DAZN zeigt die Highlights des Auftaktspielts bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Auch hierfür ist ein Abonnement nötig.

Mannschaften, Datum, Termin - Wann beginnt die 2. Liga?

Gibt es noch ein Montagsspiel? Neue Anstoßzeiten in der 2. Bundesliga ab 2021/22

Mit der Saison 2021/22 bis zur Saison 2024/25 gilt in der 1. und 2. Bundesliga eine neue Spielstruktur. In der zweiten Bundesliga wurden das Montagsspiel gestrichen, stattdessen findet ein Spiel am Samstag um 20.30 Uhr statt. Ebenfalls neu ab der dieser Saison: In der 1. und 2. Bundesliga wird der 33. Spieltag künftig als Regelspieltag mit gestaffelten Anstoßzeiten ausgetragen.

Die Spieltage und Anstoßzeiten in der Übersicht:

Freitagsspiele : 18.30 Uhr, bis zum Beginn der 1. Bundesliga ein Duell um 20.30 Uhr

: 18.30 Uhr, bis zum Beginn der 1. Bundesliga ein Duell um 20.30 Uhr Samstagsspiele : 13.30 Uhr, Topspiel 20.30 Uhr

: 13.30 Uhr, Topspiel 20.30 Uhr Sonntagsspiele: 13.30 Uhr

Fußball 2. Bundesliga : Termine für die ersten Spieltage

Die ersten beiden Spieltage wurden von der DFL bereits teminiert: