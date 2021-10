Die 1. Fußball-Bundesliga geht an diesem Wochenende mit den Partien des 9. Spieltags weiter. Am heutigen Samstag, den 23.10.2021, warten wieder einige spannende Begegnungen auf die Fans. Während Arminia Bielefeld den Tabellenzweiten aus Dortmund zu Gast hat, empfängt der FC Bayern die TSG Hoffenheim, die nach einem fulminanten 5:0 Sieg am vergangenen Spieltag gegen Köln mit ordentlich Selbstvertrauen nach München fahren dürfte. Sollte der deutsche Rekordmeister patzen, haben die Dortmunder die Chance mit einem Sieg an die Tabellenspitze zu klettern. Die auf Platz acht etwas abgeschlagenen Leipziger treffen zudem auf Schlusslicht Fürth, der VfL Wolfsburg empfängt den SC Freiburg und am Abend treffen dann im Topspiel Hertha BSC Berlin und Borussia Mönchengladbach aufeinander.

Wo werden die Partien der 1. Bundesliga heute live im TV und Stream übertragen? Alle Infos dazu bekommt ihr hier im Überblick.

Sky oder DAZN – Wo wird die 1. Fußball-Bundesliga 2021/22 übertragen?

Alle Einzelspiele und Konferenzen der 1. Bundesliga 2021/22 werden jeden Samstag wie gewohnt auf Sky übertragen. Abonnenten können die Spiele entweder im linearen Sky-Programm oder im Livestream sehen. Seit dieser Saison mischt jedoch auch die Streamingplattform DAZN mit und hat sich Rechte an den Begegnungen am Freitag und Sonntag gesichert.

Bundesliga live im Free-TV: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Fernsehen?

Ausgewählte Spiele der Bundesliga gibt es in dieser Saison auch im Free-TV zu sehen. Sat.1 hat sich das einzige Live-Paket im frei empfangbaren Fernsehen gesichert. Unter anderem werden dort das Eröffnungsspiel der Bundesliga, der 17. Spieltag der Bundesliga, der Rückrundenauftakt der Bundesliga sowie die Relegationen gezeigt. Die Zusammenfassungen am Samstag werden zu gewohnter Zeit in der „ARD-Sportschau“ und dem „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF zu sehen sein.

1. Bundesliga heute live im TV: Die Übertragung der Spiele am 9. Spieltag im Überblick

Am heutigen Samstag, den 23.10.2021, finden vier Partien in der 1. Fußball-Bundesliga statt. Die Übertragung der Spiele im Überblick:

Samstag, den 16.10.2021 um 15:30 Uhr

RB Leipzig vs. Greuther Fürth : Übertragung auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 5, Sky Go, Sky Ticket

: Übertragung auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 5, Sky Go, Sky Ticket Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund : Übertragung auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 3, Sky Go, Sky Ticket

: Übertragung auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 3, Sky Go, Sky Ticket VfL Wolfsburg vs. SC Freiburg : Übertragung auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 4, Sky Go, Sky Ticket

: Übertragung auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 4, Sky Go, Sky Ticket FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Übertragung auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 2, Sky Go, Sky Ticket

Samstag, den 16.10.2021 um 18:30 Uhr

Hertha BSC Berlin vs. Borussia Mönchengladbach: Übertragung auf Sky Sport 1, Sky Go, Sky Ticket

Sonntag, den 17.10.2021 um 15:30 Uhr

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen: Übertragung auf DAZN 1 und im Live-Stream auf DAZN

Sonntag, den 17.10.2021 um 17:30 Uhr

VfB Stuttgart vs. FC Union Berlin: Übertragung auf DAZN 2 und im Live-Stream auf DAZN

Sonntag, den 17.10.2021 um 19:30 Uhr