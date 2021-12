Am heutigen Samstag, 04.12.2021, empfängt der 1. FC Kaiserslautern die Mannschaft von Viktoria Köln im heimischen Fritz-Walter-Stadion am 18. Spieltag der 3. Liga. Im Direktvergleich hat K’lautern die Nase vorn, zwei der vier Duelle konnte die Mannschaft von Marco Antwerpen für dich entscheiden, die anderen beiden endeten mit einem Unentschieden. Die Konkurrenten haben zwar nur einen Punkteunterschied von vier, trotzdem liegt Köln in der Tabelle sechs Plätze unter Kaiserslautern.

Der Gastgeber liegt momentan mit 26 Zählern auf dem sechsten Rang. Die Roten Teufel stellen mit nur elf Gegentoren die beste Defensive der 3. Fußball-Liga. Nimmt der FC Kaiserslautern heute drei Punkte mit besteht die Möglichkeit bis auf Rang drei der Tabelle vorzudringen. Viktoria Köln hingegen hat die Chance bis auf Rang acht vorzurücken. In den letzten fünf Spielen musste die Mannschaft von Olaf Janßen nur eine Niederlage einstecken und konnte zwölf Punkte mitnehmen. Zuletzt gewann Viktoria 2:0 gegen den Halleschen FC.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Viktoria Berlin live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 18. Spieltag findet ihr hier.

FC Kaiserslautern gegen Viktoria Köln: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FCK und Viktoria findet am Samstag, den 04.12.2021, um 14:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : 1. FC Kaiserslautern, Viktoria Köln

: 1. FC Kaiserslautern, Viktoria Köln Wettbewerb : 3. Liga, 18. Spieltag

: 3. Liga, 18. Spieltag Datum und Uhrzei t: 04.12.2021, um 14:00 Uhr

t: 04.12.2021, um 14:00 Uhr Spielort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

FC Kaiserslautern gegen Viktoria Köln: So seht ihr das Spiel der 3. Liga live im TV

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel wird live im Free-TV im SWR und im SR übertragen. Doch auch der Pay-TV Sender Magenta hat sich Übertragungsrechte gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

FC Kaiserslautern gegen Viktoria Köln: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 3. Ligaspiels im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für die Partie am 18. Spieltag wird es geben. SWR und SR zeigen das Spiel im Stream und auch bei Magenta kann die Begegnung zwischen dem 1. FCK und Viktoria gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Kaiserslautern gegen Köln am 05.12.2021 um 14:00 Uhr:

Free-TV : SWR, SR

: SWR, SR Pay-TV : Magenta

: Magenta Livestream: SWR, SR, MagentaSport

3. Liga 2021/22 – Spielplan: Das sind die Spiele am 18. Spieltag

Neben der Partie zwischen K’lautern und Köln hat die 3. Liga am Wochenende noch weitere spannende Begegnungen zu bieten.

Hier findet ihr alle Spiele des 18. Spieltags:

Freitag, den 03.12.2021 um 19:00

FSV Zwickau vs. 1. FC Saarbrücken

Samstag, den 04.12.2021 um 14:00 Uhr

TSV 1860 München vs. 1. FC Magdeburg

1. FC Kaiserslautern vs. Viktoria Köln

Eintracht Braunschweig vs. SV Meppen

SC Verl vs. Borussia Dortmund II

Hallescher FC vs. Würzburger Kickers

Viktoria Berlin vs. Türkgücü München

Sonntag, den 05.12.2021 um 13:00 Uhr

SC Freiburg II vs. MSV Duisburg

Sonntag, den 05.12.2021 um 14:00 Uhr

VfL Osnabrück vs. TSV Halvese

Montag, den 06.12.2021 um 19:00 Uhr