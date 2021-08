Am Samstag, 28.08.2021, gastiert Aufsteiger VfL Bochum beim 1. FC Köln. Nach der knappen Niederlage beim FC Bayern München steht dem „effzeh“ der VfL Bochum als nächster Gegner vor der Brust. Anpfiff des „Malocher-Duell“ ist am Samstag, um 15:30 Uhr. Bei dem Duell kommt es auch zu einem Wiedersehen zwischen FC-Trainer Steffen Baumgart und VfL-Trainer Thomas Reis. Vor dem Spiel freut sich Baumgart schon auf das Wiedersehen: „Ich freue mich auf Reisi. Wir haben erst lange genug in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Und dann haben wir 2014/15 zusammen den Fußball-Lehrer gemacht und daher nach wie vor Kontakt. Ich durfte ihn zehn Monate kennenlernen und ich glaube, wir hatten viel Spaß miteinander, konnten uns aufeinander verlassen und schätzen uns daher gegenseitig sehr“.

Wo wird die mit Spannung ewartete Partie zwischen dem 1.FC Köln und VfL Bochum live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

1. FC Köln gegen VfL Bochum: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum findet am Samstag, den 28.08.2021, um 15:30 Uhr statt. Im Rheinenergiestadion rechnen die Kölner mit 25.000 Zuschauern.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Köln, VfL Bochum

: 1. FC Köln, VfL Bochum Wettbewerb : 1. Bundesliga, 3. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 3. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 28.08.2021, 15:30 Uhr

: 28.08.2021, 15:30 Uhr Spielort : Rheinenergiestadion, Köln

: Rheinenergiestadion, Köln zugelassene Zuschauer: 25.000

1. FC Köln gegen VfL Bochum live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Köln und Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Köln gegen Bochum am 28.08.2021 um 15:30 Uhr: