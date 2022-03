Der 1. FC Köln trifft im Sonntagsspiel des 27. Spieltages auf Borussia Dortmund. Das Spiel findet am heutigen Sonntag, 20.03.2022, im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt. Alle Infos zur Übertragung der Partie in der 1. Fußball-Bundesliga findet ihr hier.

Übertragung im TV : Läuft Köln vs. Dortmund im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft Köln vs. Dortmund im frei empfangbaren Fernsehen? DAZN, Sky und Co.: Gibt es eine Übertragung im Stream?

Alle Infos zum Sonntagsspiel Köln gegen Dortmund heute.

Köln vs. BVB live – Das Sonntagsspiel heute um 19:30 Uhr sehen

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Köln und Dortmund findet am Sonntag, den 20.03.2022, um 19:30 Uhr Rhein-Energie-Stadion in Köln statt.

Alle Infos zum Bundesligaspiel hier im Überblick:

Teams : 1. FC Köln, Borussia Dortmund

: 1. FC Köln, Borussia Dortmund Wettbewerb : 1. Bundesliga, 27. Spieltag

: 1. Bundesliga, 27. Spieltag Datum und Uhrzeit : 16.03.2022, um 17:30 Uhr

: 16.03.2022, um 17:30 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Erling Haaland und Borussia Dortmund wollen in der Bundesliga weiter Druck auf Tabellenführer FC Bayern ausüben. Dafür ist ein Sieg im Sonntagsspiel gegen Köln nötig.

© Foto: Torsten Silz/dpa

Köln vs Dortmund Übertragung live: Wer zeigt das Spiel heute im TV?

Das Spiel zwischen Köln und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der DAZN gesichert. Dort wird die Partie bei DAZN 1 live und in voller Länge übertragen.

Köln gegen Dortmund live im Stream: Das Sonntagsspiel heute

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel wird es nicht geben. Bei DAZN kann das Spiel zwischen Köln und Dortmund kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Köln gegen Borussia Dortmund am 20.03.2022 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Livestream: DAZN

Bundesliga auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?

Bundesliga, Internationaler Fußball, Champions League, NFL, UFC, Boxen – das Programm bei DAZN ist umfangreich. Doch wie auch bei Netflix, Sky und Co. ist das Angebot der Plattform nicht kostenlos.