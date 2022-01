Am heutigen Samstag, den 15.01.2022, empfängt der 1. FC Kaiserslautern den SV Meppen in der 3. Liga. Am 21. Spieltag, dem ersten im neuen Jahr, treffen die Mannschaften zum zehnten Mal aufeinander. Der Gastgeber vom 1. FCK liegt zu Beginn der Rückrunde auf dem sechsten Rang und ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Mit lediglich 13 Gegentoren stellt die Mannschaft von Marco Antwerpen die beste Defensive der Liga. Die Roten Teufel sind mit 33 Zählern auf dem Konto nur einen Sieg vom heutigen Gegner entfernt. Meppen liegt aktuell auf dem Relegationsplatz und hat Chancen zum Aufstieg.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem FCK und dem SV Meppen live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 21. Spieltag findet ihr hier.

1. FC Kaiserslautern gegen SV Meppen Übertragung: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FCK und Meppen findet am Samstag, den 15.01.2022, um 14:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Kaiserslautern vs. SV Meppen: So seht ihr das Spiel der 3. Liga live im TV

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Drittligaspiel wird im Free-TV sowohl im NDR-Fernsehen als auch im SWR übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Magenta hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live bei MangentaSport in voller Länge zu sehen sein.

FCK vs. SV Meppen: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es geben. NDR und SWR zeigen die Partie im Stream und auch bei Magenta kann die Partie zwischen K’lautern und dem SVM gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Kaiserslautern gegen Meppen am 15.01.2022 um 14:00 Uhr: