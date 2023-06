Netflix-Film Ares und Raquel auf. Da Ersterer für sein Studium nach Stockholm gegangen ist, führen die beiden eine Fernbeziehung. Dies stellt sich als schwieriger als gedacht heraus und lässt das Paar auf zahlreiche Herausforderungen stoßen. Wie schon der erste Film der Reihe ist auch Teil 2 auf dem besten Weg, die Herzen der Zuschauer im Sturm zu erobern. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass die Frage nach einer weiteren Fortsetzung laut wird. Der-Film „Through my Window – Über das Meer“ greift erneut die Beziehung zwischenundauf. Da Ersterer für sein Studium nach Stockholm gegangen ist, führen die beiden eine Fernbeziehung. Dies stellt sich als schwieriger als gedacht heraus und lässt das Paar auf zahlreiche Herausforderungen stoßen. Wie schon der erste Film der Reihe ist auch Teil 2 auf dem besten Weg, die Herzen der Zuschauer im Sturm zu erobern. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass die Frage nach einerlaut wird.

Bekommt die Filmreihe einen dritten Teil? Wie könnte es mit den Hidalgos weitergehen? Und wer sind die Darsteller im Cast? In dieser Übersicht findet ihr alle Informationen rund um Erscheinungsdatum, Handlung, Besetzung und mehr von „Through my Window“ 3.

Bekommt „Through my Window“ eine weitere Fortsetzung?

Bisher wurde von Netflix noch keine weitere Fortsetzung von „Through my Window“ angekündigt. Der Streamingdienst macht es für gewöhnlich davon abhängig, wie erfolgreich ein neuer Film ist, bevor ein weiterer Teil in Auftrag gegeben wird. Da die Filmreihe jedoch auf einer Romanreihe von der Autorin Ariana Godoy basiert und diese bereits aus drei Büchern besteht, wäre zumindest genügend Material für ein weiteres Sequel vorhanden. Sobald es Neuigkeiten zu einem möglichen dritten Teil von „Through my Window“ gibt, findet ihr diese hier.

Wann erscheint Teil 3 von „Through my Window“ auf Netflix?

Da Teil 3 von „Through my Window“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es dementsprechend auch noch keinen Veröffentlichungstermin für die mögliche Fortsetzung. Zwischen den ersten beiden Teilen lagen aber ganze eineinhalb Jahre. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Was jedoch sicher ist: Neue Filme stehen am Erscheinungstag immer ab 9 Uhr auf der Streamingplattform zur Verfügung.

Worum könnte es in Teil 3 gehen?

In Teil 2 von „Through my Window“ dreht sich erneut alles um Ares und Raquel, die aufgrund von Ares‘ Studium im Ausland eine Fernbeziehung führen müssen. Dies lässt die beiden auf die ein oder andere Herausforderung stoßen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich Fans der Filmreihe fragen, wie es in der Zukunft mit dem Paar weiter geht.

Da ein dritter Teil noch nicht offiziell bestätigt wurde, lassen sich bezüglich der Handlung jedoch nur Vermutungen aufstellen. Wirft man einen Blick auf die Handlung des dritten Buches von Ariana Godoy, fällt auf, dass sich der Schwerpunkt von Ares und Raquels Beziehung auf Ares jüngeren Bruder Apolo verschiebt. Es wäre dementsprechend möglich, dass dieser auch in einem möglichen dritten Teil der Filmreihe im Mittelpunkt der Handlung stehen würde.

Gibt es einen Trailer zu „Through my Window“ Teil 3?

Da eine weitere Fortsetzung von „Through my Window“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es auch noch keinen Trailer zu einem dritten Teil. Sobald dieser jedoch veröffentlicht wird, findet ihr ihn hier.

„Through my Window“ Teil 3: Die Besetzung im Überblick

Da ein dritter Teil von „Through my Window“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, steht aktuell auch noch nicht fest, wer die Darsteller in diesem sein würden. Es lässt sich jedoch vermuten, dass zumindest der Hauptcast für eine weitere Fortsetzung zurückkehren würde. Außerdem könnten sich Fans sicherlich auf zahlreiche neue Gesichter freuen.

Die aktuellen Darsteller von „Through my Window“ im Überblick: