Stefan Mross ist ein deutscher Sänger und Fernsehmoderator, der durch die ARD-Show „Immer wieder sonntags“ bekannt geworden ist. Seine Karriere begann jedoch bereits im Teenageralter als Trompeter, anschließend machte er sich als Schlagersänger einen Namen. Heutzutage gehört er zu den bekanntesten Gesichtern der Volksmusik- und Schlagerbranche.

Doch wer ist Stefan Mross eigentlich? Hat er Frau und Kinder? Wo wohnt er und wie hoch wird sein Vermögen geschätzt? Wir haben euch alle Infos zum Sänger im Porträt.

Stefan Mross Steckbrief: Alter, Größe, Frau, Kinder

Alle Fakten zu Stefan Mross auf einen Blick:

Name : Stefan Mross

: Stefan Mross Alter : 47 Jahre

: 47 Jahre Geburtstag : 26.11.1975

: 26.11.1975 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Geburtsort : Traunstein (Bayern)

: Traunstein (Bayern) Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,80m

: 1,80m Beruf : Schlagersänger, Trompeter, Fernsehmoderator

: Schlagersänger, Trompeter, Fernsehmoderator Beziehungsstatus: getrennt

getrennt Kinder : drei

: drei Instagram: stefan.mross

Stefan Mross: Werdegang und Karriere

Entdeckt wurde Mross schon mit 13 Jahren, als er bei einer Hochzeit Trompete spielte und der österreichische Fernsehmoderator Karl Moik auf ihn aufmerksam wurde. Durch ihn ergatterte sich Stefan Mross erste Auftritte im Fernsehen. Der Musiker gewann sogar 1989 den Grand Prix der Volksmusik für Österreich. Nach seinem Abitur begann Mross eine Ausbildung am Salzburger Mozarteum. Später folgten weitere Teilnahmen beim Grand Prix zusammen mit Stefanie Hertel. Neben seinem Talent als Volksmusiker widmete sich Mross seiner Karriere als Moderator. Seit 2005 moderiert er die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ live aus dem Europapark.

Stefan Mross: „Immer wieder sonntags“

Nach Olympia-Pause ist Stefan Mross wieder mit „Immer wieder sonntags“ beim ARD auf Sendung. Seit 2005 begeistert er als Moderator mit Witz, Charme und Sympathie Schlagerfreunde. Fans der Show können sich sonntags an jeder Menge Volksmusik, Schlagerhits und Comedians aus Deutschland erfreuen. Die Live-Sendung wird aus dem Europa-Park in Rust gesendet und gehört jeden Sommer zum Pflichtprogramm für Fans des deutschen Schlagers.

Die letzte Sendung von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross am 18.07.2021 kam jedoch bei den Fans nicht so gut weg. Für die Opfer der Flutkatastrophe gab der Schlagersänger ein Lied zum Besten, doch seine Überleitung war fragwürdig: „Sie dürfen spenden für die, die’s am nötigsten haben. So, wir haben’s jetzt auch nötig. Musik ist oft auch Balsam für die Seele, ist ein Aufräumen in der Seele. Hier kommt unser erster Gast...“ Dafür erntete Stefan Mross viel Kritik.

Stefan Mross: Trennung von Frau Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack im Sommer 2016 in seiner Sendung „Immer wieder sonntags“ kennen. Einige Monate später verkündeten die beiden ihre Beziehung. In der Sendung „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ machte er ihr schließlich am 30. November 2019 einen Heiratsantrag. Am 6. Juni 2020 heiratete das Paar daraufhin live im Fernsehen in der Musikshow „Schlagerlovestory.2020“ mit Moderator Der Schlagerstar Stefan Mross lernte die Sängerinim Sommer 2016 in seiner Sendungkennen. Einige Monate später verkündeten die beiden ihre Beziehung. In der Sendungmachte er ihr schließlich am 30. November 2019 einen. Am 6. Juni 2020 heiratete das Paar daraufhin live im Fernsehen in der Musikshowmit Moderator Florian Silbereisen als Trauzeugen.

Im November 2022 gab das Paar nun bekannt, dass sie sich nach zwei Jahren Ehe getrennt haben. Von wem die Trennung ausging, ist jedoch nicht bekannt. Die Informationen unterscheiden sich hier.

Hat Stefan Mross Kinder?

Stefan Mross hat insgesamt drei Kinder. Seine Tochter Johanna aus erster Ehe mit der Sängerin Stefanie Hertel erblickte im Jahr 2012 das Licht der Welt. Seine Tochter Paula, die aus der Ehe mit seiner zweiten Frau Susanne Schmidt stammt, kam 2013 auf die Welt. Zwei Jahre später folgte die Geburt des Sohnes Valentin.

Stefan Mross: Tante und Cousine wurden ermordet

Im Mai diesen Jahres wurden die Angehörigen des Schlagerstars auf offener Straße in der Nähe von Salzburg erschossen. Ein 51-jähriger Mann ermordete die Tante und Cousine von Stefan Mross vor deren Haustür. Der Mörder belästigte Mross Cousine Helga seit Monaten. Er gestand die Tat und wurde von der Polizei festgenommen.

Auf Instagram bedankte sich der Schlagerstar für die Unterstützung seiner Follower und brachte seine Trauer zum Ausdruck.

Stefan Mross: Das ist sein neues Wohnmobil

Als Schlagerstar ist Stefan Mross ständig unterwegs, egal ob auf Tour oder als Moderator der Sendung „Immer wieder sonntags“. Aus diesem Grund hat er sich mit Ehefrau Anna-Carina ein neues Wohnmobil gekauft und das hat es in sich! „Das Wohnmobil ist mittlerweile unser Hauptwohnsitz. Meine Frau Anna-Carina und ich leben darin 300 Tage im Jahr. Bis September campen wir am Europapark Rust, weil ich hier jeden Sonntag meine TV-Show moderiere. Danach geht es hoffentlich wieder auf Tour“. Für rund 440.000 Euro keine günstige Anschaffung. Der Concorde Centurion Liner 1060 GMAX bietet im hinteren Teil sogar Platz für einen Kleinwagen in einer integrierten Garage. Das Ehepaar lebt darin wie in einer zwei-Zimmer-Wohnung, hat ein Schlafzimmer, eine Dusche und eine Fußbodenheizung.

Stefan Mross: Vermögen

Stefan Mross gehört zu einem der reichsten Trompeter und einem der berühmtesten Volksmusikanten Deutschlands. Das gesamte Vermögen des Musikers und Fernsehmoderators wird auf rund 5,5 Millionen Euro geschätzt.