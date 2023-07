Der „Schlagermove“ wird an diesem Wochenende wieder zahlreiche Besucher nach Hamburg locken. Bereits zum 25. Mal findet diese große Party in der Hansestadt statt. Bis zu 400.000 Fans nahmen im vergangenen Jahr laut Veranstalter am Mega-Event teil. Alle Infos zur mehrtägigen Großveranstaltung findet ihr hier.

„Schlagermove 2023“: Stars und Trucks

Der „Schlagermove“ beginnt am Freitag, 7. Juli, mit der Warm-up-Party auf dem Heiligengeistfeld. Ab 19 Uhr wird in drei Partyzelten gefeiert. Für Stimmung sorgen die Doubles von Wolfgang Petry, Helene Fischer und DJ Ötzi. Zudem legt DJ Vossi auf.

Am 8. Juli geht die große Sause weiter. Bunte Kleidung, verzierte Trucks und tausende Schlagerfans: Ab 15 Uhr zieht die Karawane durch die Hamburger City. Insgesamt 47 Trucks kommen zum Einsatz. Der Besuch ist kostenlos. Hier eine Übersicht, welche Schlagersänger auf welchem Truck performen werden:

Markus Luca: Truck 6

Peter Sebastian: Charity Truck

Michael Holm (“Mendocino“): Truck 29

Boerney: Truck 29

Olaf Henning: Truck 37

Graziano: Truck 37

Ab 17:30 Uhr geht es auf After-Move-Party (Heiligengeistfeld) mit Auftritten von Michael Holm und Markus Luca weiter.

„Schlagermove 2023“: Auf welcher Route fahren die Trucks am Samstag?

Der bunte Party-Tross große Teile der Hamburger Innenstadt. Hier bekommt ihr eine Übersicht, an welchen Straßen und Plätzen die 47 Trucks zu sehen sein werden:

Heiligengeistfeld, Glacischaussee, Millerntorplatz, Helgoländer Allee, Landungsbrücken, St. Pauli-Hafenstraße, St. Pauli Fischmarkt, Pepermölenbek, Reeperbahn, Spielbudenplatz, Millerntorplatz, Heiligengeistfeld.