Vor knapp zwei Wochen saß Pietro Lombardi in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ . Der Sänger hat aktuell wieder mehr Zeit für sein Privatleben. Ein bestimmtes Thema hat in letzter Zeit besonders gelitten – und zwar seine körperliche Fitness.

In seiner neuesten Instagram-Story spricht der zweifache Papa Klartext: „Er wisse nicht, was in seinem Kopf derzeit schiefläuft. Seine Frau Laura kriege es hin, jeden Tag Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren.„Ich habe jeden Tag zwei Stunden Zeit, Cardio und Sport zu machen. Ich habe außerdem Zeit, mich gut zu ernähren. (...) Ich kriege es einfach nicht gebacken“, schimpft der DSDS-Gewinner von 2011.