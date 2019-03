Der österreichische Künstler Tom Neuwirth (30), besser bekannt in seiner Rolle als Conchita, startet ein neues Musik-Projekt.

Am Freitag überraschte der 30-Jährige seine Fans mit einem völlig neuen Sound und veröffentlichte mit dem Song „Trash All The Glam“ (übersetzt: „Wirf den ganzen Glamour in den Müll“) eine Electro-Nummer. Statt den von Conchita bekannten, powervollen Balladen wirkt das Lied härter und elektronischer. Auf dem Cover nennt sich Neuwirth ausschließlich „Wurst“ und zeigt sich auf Instagram komplett in schwarzes Latex gehüllt.

„Mit der ersten Nummer 'Trash All The Glam' betont er die Gegensätze der beiden musikalischen Welten noch weiter, indem er Conchita und Wurst nicht mehr in Personalunion präsentiert“, heißt es bei Sony Music Austria zu dem neuen Lied. Nun könne Neuwirth die zwei unterschiedlichen Facetten seiner Bühnenpräsenz ausleben. Wurst soll dabei die Rolle des maskulinen, kompromisslosen Electro-Newcomers einnehmen, „der sich um keine andere Meinung zu scheren scheint und sexy-treibende und durchweg tanzbare Klangwelten liefert“.

Medien und Fans hatten zuvor darüber spekuliert, dass Neuwirth Conchita am Freitag sinnbildlich beerdigen würde. Auf dem Instagram-Account „conchitawurst“ hatte Neuwirth in den vergangenen Tagen mehrere Beiträge gepostet, die auf eine große Ankündigung am Freitag hindeuteten. Nach drei komplett schwarzen Bildern folgten die Buchstaben T, O und M, die mit den Begriffen Truth (Wahrheit), Over (vorbei) und Magnitude (Größe, Stärke) versehen wurden.

Dass Neuwirth die Figur Conchita grundlegend verändern oder gar ein neues Projekt starten würde, deutete sich schon länger an. Der 30-Jährige sagte vor zwei Jahren in einem „Welt“-Interview, er brauche Conchita nicht mehr und müsse sie töten. Immer wieder betonte er, die Figur solle männlicher werden. „Ich bin nicht mehr der Drag Artist im goldenen Kleid“, sagte er im November in einem Interview.

Auch optisch hat sich Neuwirth, der als Conchita Wurst 2014 mit „Rise Like A Phoenix“ den Eurovision Song Contest gewann und später den Namen Wurst zurückließ, in den vergangenen Monaten deutlich verändert: Der 30-Jährige ist durch viel Training deutlich muskulöser geworden. Beim sogenannten Grazer Tuntenball sowie beim Wiener Opernball präsentierte er sich dann überraschend mit Glatze. Der Song „Trash All The Glam“ kommt nun wie ein Befreiungsschlag daher. „Ich bin hierher gekommen, um ich selbst zu sein“, singt Wurst in einer Passage. An einer anderen Stelle heißt es: „Ich schneide Hände ab, die mich zurückhalten und löse mich von all dem Glamour.“

Fans im Internet haben zu dem neuen Musikstil eine geteilte Meinung. Viele äußerten etwa bei Instagram Bewunderung, andere bedauerten, dass die Ära von Conchita wohl vorbei sei.

