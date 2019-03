Pop Weezers großes „Schwarzes“: Vielfalt in Düster

Los Angeles / Claudia Reicherter

Erst brachten die kalifornischen Weezer ihre titellosen – und deshalb in Beatles-Manier bald schon nach ihrer Cover-Farbe benannten – Alben im vielfach mystifizierten Sieben-Jahres-Abstand heraus: Aufs Debüt beim Nirvana-Label Geffen 1994 in Blau mit einem von Weezers größten Hits, „Buddy Holly“, folgte 2001 das „Grüne Album“ mit „Island In The Sun“. Zwischen dem „Roten Album“ (2008) mit der Hitsingle „Pork & Beans“ und dem „Weißen“ (2016) verstrichen gar acht Jahre.

Jede Farb-Platte unter den mittlerweile 13 Weezer-Alben, zu denen auch die umstrittenen „Pinkerton“ (1996), „Maladroit“ (2002) sowie „Make Believe“ (2005) mit einem ersten US-Top-Hit („Beverly Hills“) gehören, gilt als Meilenstein. Zuletzt verkürzte sich deren Abstand eklatant: Zwischen dem „Weißen“ und dem „Türkisen“ Album verstrichen nur drei Jahre, bis zum heute erscheinenden „Schwarzen Album“ wenig mehr als ein Monat. Halten sie dennoch den Standard?

Das blaugrüne „Teal Album“ bricht als reines Cover-Album die kreative Tradition. Dennoch bescherte es dem Quartett um den in einem Ashram aufgewachsenen Mastermind Rivers Cuomo (48) mit seiner Version des Toto-80er-Jahre-Hits „Africa“ erneut Charts-Spitzenplatzierungen.

Die Kritiken für das am 1. März erscheinende „Black Album“ (Atlantic Records/Warner Music Group) reichen von „superb“ und „erforscht einen neuen Pop-Sound“ bis zu „langweilig“ und „am besten überspringen“ – fügt sich aber auch qualitativ bestens in die Diskografie dieser erstaunlichen Alternative-Rock/Power-Pop-Band ein. Zwischen dem karnevalesksen World-Music-Mix von „Can’t Knock The Hustle“ (mit sehr lustigem Kurzfilm-Video), dem mehr als vierminütigen Fun-Punk-Ska-Song „Zombie Bastards“, der Piano-Bläser-Ballade „Piece Of Cake“, Hardrock-Riffs in „The Prince Who Wanted Everything“ und tief rollenden Bässen in „California Snow“ eifert auch Weezers „Schwarzes“ den unsterblichen Beach Boys nach: vielfältig und unwahrscheinlich düster. Das hübsch glatte, inhaltlich zutiefst lebensmüde „High As A Kite“ bringt diese Spannung auf den Punkt.