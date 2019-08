Die Vorverkaufs-Tickets für das Waldrauschen sind begehrt, denn in diesem Jahr gab es erstmals einen Einlass-Stopp. Und das kleine, aber feine DJ-Fest gilt als Geheimtipp.

Das Waldrauschen-Festival zählt zu den beliebtesten. Wann findet das nächste statt und wo gibt es Tickets?

Tomerdingen Ende Juni abgebaut, schon lief der Vorverkauf fürs nächste Waldrauschen-Festival an. Am 26. und 27. Juni 2020 feiert das zuletzt so hochkarätig besetzte wie gut besuchte und nach wie vor lauschige Festival für elektronische Musik sein zehnjähriges Bestehen. 100 von 150 Phase-eins-Tickets pro Tag sind schon weg, erhältlich sind sie über die Webseite waldrauschen-festival.de.

Youtube

Das könnte dich auch interessieren:

Vapiano in Ulm Termin für Eröffnung des neuen Restaurants steht fest Nach etlichen Verzögerungen ist klar, wann die Gastro-Kette ihr neues Restaurant in der Neuen Mitte in Ulm eröffnet.