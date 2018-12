Sick of Society Vier mal Punk-Rock live zum Jubiläum

Ulm/Vöhringen / cli

Die wohl am längsten in der Region durchgehend aktive Punk-Rock-Band Sick of Society aus Vöhringen begeht dieser Tage ihr 25-jähriges Bestehen. Das tut sie verständlicherweise weder leise noch unauffällig. Die „guten sowie auch verdammt harten Zeiten im Punk-Rock-Zirkus“ feiern Chris, Steini, Oliver und Falko heute, Freitag, im Beteigeuze. Als punk-rockende Gäste unterstützen das Quartett beim Jubiläumskonzert im Jugendzentrum im Pfaffenäcker 1 von 20 Uhr an Rising Resistance aus Rosenheim, Stofzuiger aus Hof und Selbstbedienung aus Aarau/Schweiz.