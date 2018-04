„Abrissbirnen-Tag“ Tote Hosen: Heimspiel zum Tour-Finale

Düsseldorf / DPA

Das Tournee-Finale der Toten Hosen wird am 13. Oktober ein Heimspiel in Düsseldorf sein. Das gaben die Musiker am Dienstag bekannt. „Die letzte Party muss ein Ausrufezeichen werden“, kündigte Frontmann Campino (55) an.

„Ich muss mir das Gerede ja wieder ein Jahr anhören, wenn es schlecht war. Das will ich unbedingt verhindern.“ Die 46 000 Tickets sollen bereits am kommenden Donnerstag in den Vorverkauf kommen.

Die aktuelle Tournee „Laune der Natour“ der Toten Hosen wird absehbar von etwa einer Million Menschen besucht werden. Nach 250 000 Konzertbesuchern und 25 Konzerten im vergangenen Jahr seien für dieses Jahr für 23 Auftritte bereits 500 000 Tickets verkauft, sagte der Band-Manager Patrick Orth am Dienstag. Die Band setzt ihre Konzertreise im Mai fort.

Das Finale am 13. Oktober werde definitiv die letzte Show in Deutschland in diesem Jahr. „Das ist der Abrissbirnen-Tag. Wenn man so eine lange Strecke durchgezogen hat, ist das eine Wahnsinns-Erleichterung“, sagte Campino. Es sei zudem „das Ende eines Kapitels“. Was danach kommt, stehe noch nicht fest. Die Band hatte sich vor 36 Jahren gegründet.