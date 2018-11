Punk-Rock The MC 5: Legende hoch 50

Der Herr mit der Stars-and-Stripes-Gitarre: Wayne Kramer live zum 50-Jährigen von „Kick Out The Jams“ in München. © Foto: Claudia Reicherter

München/Detroit / Claudia Reicherter

Eine entfesselte Band vor ekstatischem Publikum. Das hat „Kick Out The Jams“ vor 50 Jahren festgehalten. Die Debütplatte der 1965 gegründeten The MC 5 wurde am 30. und 31. Oktober – Halloween – 1968 live im Grande Ballroom in der Heimatstadt der Band mitgeschnitten, erschienen ist sie im Februar 1969 bei Elektra Records. Der wilde Fünfer bestehend aus Rob Tyner (Gesang), Wayne Kramer und Fred „Sonic“ Smith (Gitarren), Michael Davis (Bass) und Dennis „Machine Gun“ Thompson (Schlagzeug) kam aus der einst florierenden „Motor City“, abgekürzt MC, Detroit, daher der Bandname: MC 5.

Noch vor Iggy Pop und seinen Stooges zog das explosive Quintett als erster Vertreter der damals pulsierenden Rock-Szene der Auto-Stadt internationale Aufmerksamkeit auf sich. Bis heute transportieren die Aufnahmen dieses ersten Albums, dem nur noch zwei folgten – 1970 „Back In The USA“, 1971 „High Time“ –, die rohe, mitreißende Energie der jungen, vom Jazz ebenso wie vom Rock ’n’ Roll Chuck Berrys, Motown und englischen Bands wie The Who, Beatles und Stones beeinflussten Musiker.

Die sollten ihrerseits auch mit ihrer kompromisslos links-politischen Haltung eine enorme Wirkung auf spätere US-Punk- und Grunge-Bands ausüben: Ramones, The Clash, Nirvana, Mudhoney, Tom Morello von Rage Against The Machine, Audioslave und Prophets of Rage, Coheed and Cambria, Hellacopters und The White Stripes.

50 Jahre später ist MC-5-Boss Wayne Kramer 70 Jahre alt – und mit dem ein halbes Jahrhundert alten Material erneut live unterwegs. Zum Auftakt der Deutschland-Konzerte im Münchner Backstage ebenso wie gestern in Berlin und heute in Hamburg spielt er das Album von vorn bis hinten durch – nur „Motor City’s Burning“ mit an Ted Nugent erinnerndem Gitarren-Battle rückt im 16-teiligen Set zwischen „Come Together“ und „Rama Lama“. Die Live-Retrospektive geht bis hin zu den damaligen Song-Ansagen.

„Brüder und Schwestern!“

Das freut Fans der ersten Stunde und andere Eingeweihte umso mehr, wissen sie doch, dass der Herr mit der Stars-and-Stripes-Gi­tarre und seine aktuelle All-Stars-Band MC 50 die wiederkehrende Anrede „Brothers and Sisters“ subversiv ironisch meinen. Weil der ursprüngliche Ausruf „Motherfuckers!“ in der Ra­dio-Version der „Kick Out The Jams“-Sing­le nicht vorkommen durfte, ersetzten es The MC 5 kurzerhand durch das predigerhafte „Brüder und Schwestern!“

Einziger Überlebender aus dem Original-Line-up ist neben dem Bandgründer, Songschreiber, Gitarristen und Produzenten Kramer der gleichaltrige Schlagzeuger Dennis Thompson, der aber seit 2012 offenbar nicht mehr zum ausgedehnten Touren bereit ist – bei Tourneen nach Tyners Tod 1991 durch Herzversagen zur Unterstützung von dessen Familie war er neben Lemmy Kilmister von Motörhead, Dave Vanian von The Damned und Ian Astbury von The Cult noch dabei.

Kramers aktuelle Supergroup besteht im Münchner Konzert aus dem Soundgarden-Gitarristen Kim Thayil (58), den Kramer als „Hipster-Man from Detroit via Seattle“ ankündigt, dem überwältigenden Sänger und Mundharmonikaspieler Marcus Durant von Zen Guerilla, den er als „tall, dark and handsome“ – groß, dunkel und gutaussehend – vorstellt, dem Faith-No-More-Bas­sisten Billy Gould (55) und Fugazi-­Drummer Brendan Canty (52). Alternativ treten auf der Jubiläums-Welttournee mal der Bassist Dug Pinnick von King’s X, Don Was von Was (Not Was), Matt Cameron von Pearl Jam und weitere „Surprise Guests“ auf.

Zur Bedeutung der MC 5 schreibt die Gründerin, Herausgeberin und Autorin des US-Musik-Magazins „Creem“, Jaan Uheleszki, in einem Essay zum neuen, limitierten Box-Set „MC 5 Total Assault“: „Auf der Bühne völlig entfesselt, gehörten MC 5 zu den inspirierendsten Hauptverdächtigen für schieren Bombast und Rock-’n’-Roll-Waghalsigkeit. Sie zerrissen das Zeug, das sie selbst im Radio gehört hatten, mit einer wilden Intensität, die das ursprüngliche Anliegen der Originale transzendierte. Songs von James Brown, Chuck Berry, die Kinks und die Rolling Stones vibrierten in einer höheren Frequenz, wenn Motor City 5 sich ihnen widmeten.“ Und für den deutschen „Rolling Stone“ sind sie schlicht und ergreifend „eine der prägendsten Punkbands aller Zeiten“. Das empfindet Kramer mit MC 50 hervorragend nach.

Zudem hat der Bandkopf wie zuvor sein 2012 gestorbener Kollege Michael Davis, der das optische Erscheinungsbild der kurzlebigen, aber lange nachwirkenden Band prägte, jüngst ein Buch geschrieben. Das heißt wie sein Solo-Album von 1995: „The Hard Stuff“, Untertitel „Dope, Crime, the MC 5 & my Life of Impossibilities“. Darin erzählt Wayne Stanley Kambes, wie der heute 70-Jährige bis zu seinem 17. Lebensjahr hieß, prägnant, humorvoll und selbstkritisch von seiner Kindheit mit dem frühen Drang zum Musiker-Sein über die politische Bewusstwerdung als „romantischer Anarchist“ zu Zeiten von Rassenunruhen und White Panthers, vom Abstieg als heroinsüchtiger Drogendealer ins Gefängnis und vom Weg zurück. Mit Charity-Arbeit, eigenem Label, seiner heutigen Frau und Managerin Margaret Saadi und dem gerade fünfjährigen Adoptivsohn Francis.