Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis startet 2020 mit dem "Sommersound VS" ein neues Open Air. Die Band The BossHoss wurde nun als Headliner bestätigt.

Es ist noch ein bisschen hin, aber Fans von The BossHoss dürfen sich jetzt schon auf den August 2020 freuen. Die Berliner Country-Rocker treten dann beim Sommersound VS auf, einem ganz neuen Open Air in Villingen-Schwenningen.

Das Open Air entsteht aus einer Kooperation der Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft und dem Veranstalter KAROevents. An vier Abenden – vom 6. bis 9. August – sollen „namhafte Künstler in Villingen-Schwenningen Station machen“, heißt es vonseiten des Veranstalters.

Tickets für The BossHoss beim Sommersound VS

The BossHoss werden am Samstag, 8. August 2020 (Einlass ab 18 Uhr), auf dem Gelände am Druckzentrum Südwest direkt an der Bundesstraße 27 auftreten.

Tickets für das Konzert gibt es beim Schwarzwälder Boten unter der Nummer 07423/78790 oder online unter www.schwabo.de/tickets.

Weitere Bands wurden vom Veranstalter bisher nicht bekannt gegeben.

