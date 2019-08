The BossHoss melden sich im Sommer 2020 zurück und gehen noch einmal mit ihrem achten Album „Black Is Beautiful“ 2020 auf Tournee. In insgesamt 15 Städten sind die Country-Rocker unterwegs.

Die „glorreichen Sieben“ des Rock melden sich im Sommer 2020 machtvoll zurück und gehen noch einmal mit ihrem achten Album „Black Is Beautiful“ auf Tournee. Live präsentierten sie die neuen Songs bereits im März/April 2019 auf einer ausverkauften Tour. Es war die bislang umfangreichste Arena-Tour der Country-Rocker in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nun kündigen sie ihre Rückkehr für den Sommer 2020 an: Fans in Deutschland können sich zunächst auf 14 Sommer-Shows freuen.

Black Is Beautiful Summer 2020

28.06. Abenberg, Burg Abenberg

04.07. Eckernförde, Rock am Strand

11.07. Dresden, Junge Garde

12.07. München, Tollwood

18.07. Hamburg, Stadtpark

23.07. Trier, Amphitheater

24.07. Emmendingen, I Em Music

25.07. Rastatt, Residenzschloss

07.08. Bonn, Kunst!Rasen

08.08. Villingen, Sommersound

21.08. Hannover, Gilde Parkbühne

22.08. Heidenheim, Brenzpark

23.08. Altusried, Freilichtbühne Altusried

Arburg, CH, Riverside Open Air Arena

06.09. Bochum, Zeltfestival

