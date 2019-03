Die Erwartungen waren hoch gesteckt. Kein Wunder. Wenn ein Werk, das einst zu den erfolgreichsten seiner Zeit gehörte, nach mehr als 100 Jahren Dornröschenschlaf von so namhaften Ensembles wie dem Bodensee-Madrigalchor und der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz wieder wachgeküsst wird, kommt das einer Uraufführung gleich. Zudem hatte Dirigent Andreas Jetter im Vorfeld verkündet, die Musik zu „Quo vadis“ von Feliks Nowowiejski erinnere an jene von Strauss und Mahler und sei „taufrisch“ geblieben.

Trotzdem blieben am Samstag in der Ulmer Pauluskirche viele Stühle unbesetzt, die meisten Zuhörer waren aus Konstanz und Umgebung angereist, sodass die Aufführung zu einer Art Heimspiel für die Stadt am Bodensee geriet.

Die vier „Dramatischen Szenen“ op. 30 begannen im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Donnerschlag: „Weh’ uns! Weh! Wer rettet uns?“ sang der „Chor des Volkes“, der den Christen die Schuld am brennenden Rom gab und vom „Obersten der Prätorianer“ (Bassbariton Huub Claessens, nicht immer ganz intonationssicher) deren Tod in der Arena forderte. Leider war der Chor während der ersten beiden Szenen so gut wie nicht zu verstehen: Erstens scheint sie Nowowiejski durchweg im Forte Fortissimo notiert zu haben, zweitens waren die Choristen damit überfordert, gegen die Lärmwand anzusingen, die Jetter und die Philharmoniker aufbauten. Pause nach nur 40 Minuten – eine Wohltat für die Ohren! Einige Besucher nutzen die Gelegenheit, um die Kirche zu verlassen.

In Szene III ging es zum Glück leiser zu, da war auch der Chor zu verstehen. Und was sich in den Szenen I und II angedeutet hatte, steigerte sich zur Gewissheit: „Quo vadis“ ist ein katholisches Abziehbild von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“. Er, nicht Strauss und Mahler, ist der Übervater dieses Oratoriums.

Wenn es stimmt, dass fast die gesamte Musik des frühen 20. Jahrhunderts ödipal am „Parsifal-Komplex“ leidet: Einen noch schlagenderen Beweis hätte man sich kaum ausdenken können – inklusive „Karfreitagszauber“ alias Arie der Lygia „Wir sind bereit“ (Irene Mattausch, Sopran) und „Gralserzählung“ des Säulenheiligen der Katholiken: Petrus (Markus Volpert, Bariton), „dem Eck- und Grundstein“ der Kirche, wie es im Stück heißt.

Unfreiwillig komisch: im schönsten Wagner-Galopp wechselt Nowowiejski am Schluss abrupt die Pferde: Doppelfuge statt Liebestod. Nein, „taufrisch“ klingt wahrlich anders. Am Ende gab es dennoch Standing Ovations – vor allem von den angereisten Fans.