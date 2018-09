Studie Jeder Zweite nutzt Musikstreaming-Angebote

Hamburg / dpa

Immer mehr Deutsche streamen Musik. Das zeigt eine Studie aus Hamburg. Jeder Vierte nutzt dafür kostenpflichtige Angebote.

Musikstreaming wird bei den Deutschen immer beliebter. Das ist das Ergebnis einer Studie zur Entwicklung der Musiknutzung in Deutschland, die am Mittwoch in Hamburg vorgestellt wurde. Danach nutzt bereits jeder Zweite Musikstreaming-Angebote, jeder Vierte nutzt sogar eine kostenpflichtige Premium-Version.

„Streaming ist in Deutschland angekommen“, sagte der Leiter der Studie, Prof. Michel Clement, von der Universität Hamburg. Trotzdem bleibe auch die Zahlungsbereitschaft für Live-Events besonders hoch: Im Mittel würden die Befragten knapp 46 Euro für einen Konzertbesuch bei einem für sie interessanten Künstler ausgeben.

Für die repräsentative Studie, die über einen Zeitraum von drei Jahren läuft, wurden 5140 Personen im Alter zwischen 16 und 70 Jahren befragt. Auftraggeber sind die zentralen Verbände der Musikwirtschaft, die Kulturbehörde Hamburg und die Initiative Musik.

