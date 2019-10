Nach dem Southside ist vor dem Southside. Bereits zum Ende des Festivals 2019 standen Seeed als erstes Highlight für das kommende Jahr fest. Nun gibt der Veranstalter vier weitere Headliner für die Schwesternfestivals Hurricane und Southside bekannt: Star-DJ Martin Garrix, Kings Of Leon, Deichkind und Twenty One Pilots.

Neue Bands auf dem Southside und Hurricane 2020

Neben diesen fünf Headlinern konnten 22 Künstlerinnen und Künstler für das Line-Up gewonnen werden.

Bring Me The Horizon

Swiss & Die Andern

While She Sleeps

The 1975

The Hives

Von Wegen Lisbeth

Giant Rooks

Wolf Alice

Blond

Kontra K

SDP

RIN

Kummer

Juju

Kitschkrieg

Nura

Ferdinand and Left Boy

Aurora

Mine

Miya Folick

Sofi Tukker

Lari Luke



Preise & Tickets

Für das Southside Festival 2020 stehen verschiedene Tickets und Preisstufen zur Auswahl: So kostet beispielsweise das „Festivalpass All Days Preisstufe 3“ 199 Euro. Im Preis inbegriffen ist die Warm-Up-Party am Donnerstag und ein Parkticket.