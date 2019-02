Kultur Sonnenkönig tanzt durch das Ulmer Kornhaus

Ulm / Christa Kanand

Es ist eine Ironie, dass ausgerechnet ein Italiener zum französischsten aller französischen Komponisten werden sollte: Jean-Baptiste Lully. Er machte eine Bilderbuch-Karriere, wurde 1662 bei Ludwig XIV. „Musikmeister der königlichen Familie“. Der gebürtige Florentiner schrieb auch Ballette, in denen der Sonnenkönig und er selbst als Tänzer auftraten. Und: Lullys Kompositionen hatten Vorbildcharakter für Musiker-Generationen.

„Le roi danse“ war das Motto für das Programm, mit dem der Verein Alte Musik Ulm und sein künstlerischer Leiter Franz Raml die Saison „Originalklang Ulm 2019“, eine vierteilige Konzertreihe, im Kornhaus eröffneten. Auf Origi­nalinstrumenten des 18. Jahrhunderts erweckte das Hassler-Consort mit Konzertmeisterin Katharina Heutjer in zwei Wochenend-Konzerten zum Vergnügen der Alte-Musik-Fans Musique à la mode von Lully und vergessenen Zeitgenossen zu neuem Leben.

Die Schatzsuche war von der Stückauswahl und von der Vielfalt des Instrumentariums, darunter zwei langhalsige Barocklauten, imponierend und begeisternd. Vom Cembalo aus dirigierte Raml das 20-köpfige international besetzte Barockensemble. Umrahmt von stehenden Holzbläsern, Trommel und Barocktrompete (Almut Rux), eröffnete das makellose Tutti in Lullys Marche en rondeau aus „Alceste“ sowie Sätzen aus drei weiteren seiner Opern den Reigen.

Raml und seine Mitstreiter bewiesen Einfühlungsvermögen für die Komponisten, die die Tanzmusik à la française in Europa verbreiteten. Großartig, wie die Holzbläser in Georg Muffats sechsteiliger Suite „Laeta Poesis“ quasi sangen, wie souverän das Tutti in Johann Caspar Ferdinand Fischers Suite Nr. 1 aus „Le journal du printemps“ (1695) Spielfreude demonstrierte, wie Soli der Blockflöten (flûtes douces), Oboen und Fagott die Tanzsätze erfrischend belebten.

Ebenso bereicherte die zehnminütige Suite Nr. 2 von Jean Sigismondo Cousser oder Kusser, wie er sich in Stuttgart schrieb, die Klangpalette. Wenn auch die Barockviolinen gelegentlich etwas aufdringlich wirkten, rückten Tempo- und Stimmungswechsel Lullys Ballettkomödie zu Molières „Der Bürger als Edelmann“ in ein farbenprächtiges Licht. Die Krone waren aber Jean-Joseph Mourets Trompetenfanfaren. Entsprechend lang war der Applaus.

Info Die Originalklang-Reihe wird

am am 18. und 19. Mai in der

Wiblinger Klosterbibliothek mit

„Con Flauto Dolce“ fortgesetzt:

www.altemusikulm.de