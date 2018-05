Geschwindigkeitsrausch Salut Salon: 32 WM-Hymnen in zwei Minuten

Hamburg / DPA

In gut zwei Wochen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Wer sich ein wenig musikalisch vorbereiten möchte, kann dies mit dem Klassik-Quartett Salut Salon.

Die vier Musikerinnen präsentierten am Montag in Hamburg ein Medley mit allen Hymnen der 32 teilnehmenden Länder, das ab Donnerstag auch als Video auf ihrer Homepage zu sehen ist. Arrangiert hat das Medley „32 Hymnen in 1:56“ Komponist Franz Wittenbrink, mit dem die Musikerinnen schon lange zusammenarbeiten. „So viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Melodien, das war total spannend“, sagte Geigerin Iris Siegfried.

Das Quartett, das von 24. bis 29. Juli mit seinem Programm „Liebe“ im Thalia Theater zu sehen ist, hat bereits in zwei Drittel der Länder gastiert, die ihre Mannschaften zur WM schicken. Geigerin Angelika Bachmann kennt sogar 31 der 32 teilnehmenden Länder, nur in Saudi-Arabien war sie noch nicht. Für die aus Russland stammende Pianistin Olga Shkrygunova ist die Weltmeisterschaft sozusagen ein Heimspiel.

