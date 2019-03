Die Sängerin und Songwriterin Kerstin Ott geht im Herbst auf Deutschlandtournee. Auftakt ist am 20. November in Bremen. Danach folgen Auftritte in Braunschweig, Düsseldorf, Schwerin, Berlin und Zwickau, wie es in einer Mitteilung hieß. Im Gepäck hat sie ihr aktuelles Album „Mut zur Katastrophe“.

Die 37-Jährige schaffte mit der Single „Die immer lacht“ 2016 den Durchbruch. Der Song wurde von GfK Entertainment zum erfolgreichsten Werk des Jahres erklärt. Aktuell erleben ihre Fans Kerstin Ott noch von einer anderen Seite: In der RTL-Show „Let’s Dance“ tanzt sie mit der Profitänzerin Regina Luca.

Tourdaten: 20.11.2019 Bremen, Metropol Theater - 21.11.2019 Braunschweig, Stadthalle - 22.11.2019 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall - 27.12.2019 Schwerin, Sport-und Kongresshalle - 29.12.2019 Berlin, Verti Music Hall - 30.12.2019 Zwickau, Stadthalle