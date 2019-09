Das Warten hat ein Ende - die Veranstalter von Rock am Ring und Rock im Park haben die Headliner für die Festivals 2020 bekannt gegeben. Vom 5. bis 7. Juni 2020 werden Nürnberg und der Nürburgring gerockt, als Headliner sind nun die folgenden Bands bestätigt:

System of a Down

Volbeat

Green Day

Weiterhin angekündigt wurden Alan Walker, August Burns Red, Bilderbuch, Billy Talent, Bosse, Broilers, Deftones, Disturbed, Heaven Shall Burn, Korn, Motionless in White, Of Mice & Men, Powerwolf, The Offspring, Trailerpark, Trettmann, Wanda, Weezer und Yungblud.

Bereits ab dem 11. Juni 2019 stand Fans ein limitiertes Frühbucherkontingent zur Verfügung. Das ist nach Angaben der Veranstalter nahezu ausverkauft. Tickets für die Festivals gibt es auf der offiziellen Homepage von Rock am Ring und Rock im Park.

