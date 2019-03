Rammstein bewirbt die neue Single „Deutschland“ mit einem Werbe-Video in KZ-Ästhetik. Das nervt und löst die üblichen Reflexe aus.

Exakt 35 Sekunden genügen diesmal für den Skandal. 35 Sekunden dauert das Mini-Video, mit denen Rammstein für die neue Single „Deutschland“ wirbt, die am 12. April erscheint. 35 Sekunden, in denen Till Lindemann, Paul Landers und die anderen Bandmitglieder in gestreifter Häftlingskleidung, mit Strick um den Hals vor einer Baracke stehen; einer der Musiker trägt sogar einen Davidstern.

„Rammstein schockt mit KZ-Video“. Genau so und nicht anders lauten natürlich am Donnerstag die Schlagzeilen, und keiner sollte davon überrascht sein – nicht die Medienwächter, nicht die Fans und schon gar nicht die Band. Genau so wenig überraschend sind die Reaktionen von Politikern und Verbänden, die durchaus nachvollziehbar sind, man aber auch nicht anders als reflexartig nennen kann.

Das neue Video sei „verwerflich, unmoralisch“

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte laut dpa, wer Holocaust zu Marketingzwecken missbrauche, handelt „verwerflich und unmoralisch“. Sollte Rammstein mit dem neuen Musikvideo aus dem Holocaust Profit schlagen wollen, wäre das geschmacklos und würde die Millionen von Menschen verhöhnen, die während der Schoa unsäglich gelitten haben und auf grausamste Weise ermordet wurden.

Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, sagte zur dpa, prinzipiell sei gegen eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Holocaust nichts einzuwenden. „Wenn aber das Video nur zur Provokation und Verkaufsförderung erstellt wurde, um zu skandalisieren und Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann wird damit eine rote Linie überschritten.“ Man müsse abwarten, was die Band in ihrem neuen Album aufgenommen hat. „Sollten es Lieder gegen den Judenhass sein, wäre ich positiv überrascht.“

Es ist allerdings tatsächlich möglich, dass der Antisemitismusbeauftragte Klein positiv überrascht wird. Denn die Mannen von Rammstein haben zwar schon immer so gern mit martialischen Metaphern und Leni-Riefenstahl-­Ästhetik gespielt wie sie mit Pyrotechnik zündeln: Man denke nur an Philip Stölzls Video zu „Stripped“ oder an den Lichtdom ihrer Bühnen-Shows; das kehlendeutsch gerollte „R“ von Sänger Till Lindemann fällt da schon kaum mehr ins Gewicht.

Rammstein spielt gern mit Ambivalenzen

Aber andererseits ist Rammsteins Selbst-Inszenierung stets ein ambivalentes theatrales Spiel mit anrüchigen Zitaten und wirkmächtigen Anspielungen gewesen, in dem auch so manches auf den Kopf gestellt und von rechts auf links gedreht wird. Die wenigen politischen Äußerungen der Bandmitglieder klingen dabei so wie eines ihrer bekanntesten quasi-programmatisch wirkenden Lieder: „Das Herz schlägt links“ heißt es in „Links 2 3 4“. Was also, wenn die neue Single „Deutschland“, wenn das neue Album eine gar nicht mal dumpfe Standortbestimmung von Deutschland im Jahr 2019 wird?

Die Provokation durch den Werbe-Clip ist aber nicht zu leugnen. Und das 35-Sekunden-­Machwerk ist geradezu generalstabsmäßig umgesetzt: Nicht nur lässt die Bildsprache des Videos an KZ-Filme denken, am Ende ist auch „Deutschland“ in frakturähnlicher Schrift zu sehen. Und in den sozialen Medien wird Werbung für die kommenden Rammstein-Großtaten mit dem Hashtag #duhastvielgeweint betrieben.

Muss man das jetzt alles zum Heulen finden? Es nervt allemal, nicht nur weil wir eine Widerkehr rechtsradikaler Kräfte erleben müssen, die solche Mediendebatten freudig in ihrem Sinn umdeuten. Und es nervt auch, weil nun wieder gleich das Fass mit den geschmacklosen antisemitischen Textpassagen von Rappern aufgemacht wird. Man erinnere sich an Kollegah, der trotz der Zeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ den Echo gewann, was dann aber rasch zur Abschaffung des Musikpreises geführt hatte. Später distanzierte sich Kollegah so irgendwie von den Zeilen – er hatte der Gedenkstätte Auschwitz einen Besuch abgestattet.

Rammstein nach Dachau eingeladen

Kein Witz: Der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl Freller, hat jetzt gleich mal Rammstein in die KZ-Gedenkstätte Dachau eingeladen. Als ob die Band nicht wüsste, was sie da getan hat!

Fakt ist: Rammstein ist die weltweit berühmteste, größte deutsche Band. Rammstein braucht keine Werbung. Rammstein hat immer wieder auf Aufruhr gesorgt. Rammstein arbeitet seit Jahrzehnten mit Kalkül und Provokation, das beginnt schon mit dem Namen, der sich auf die Flugplatz-Katastrophe von Ramstein bezieht, und endet noch lange nicht mit pornografischen Bildern. Rammstein hat ein solches Video wie „Deutschland“ nicht nötig – oder vielleicht doch oder vielleicht ist ihnen das auch egal.

Rammstein wollte das komplette Video noch am Donnerstag ins Netz stellen. Am 12. April erscheint dann die Single „Deutschland“. Am 17. Mai wird das neue Album folgen, im Sommer geht die Band dann auf Tour. Die ist längst ausverkauft. Vielleicht erscheint der Skandal über das PR-Video im Rückblick einfach als plumpe berechnende, geschmacklose Werbung. Vielleicht wirkt er aber auch rückwirkend wie ein radikal subversiver Akt.

Es ist aber ebenso möglich, dass uns das alles schon bald gar nicht mehr interessiert, weil längst die nächste und übernächste Sau durchs Dorf getrieben wird.