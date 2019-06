Am Mittwoch und Donnerstag treten Rammstein bei Konzerten im Rudolf Harbig Stadion in Dresden auf. Wir haben alle Infos zu Einlass, Tickets und Parkmöglichkeiten für euch.

Am 12. und 13. Juni wird es abends richtig laut im Dresdner Rudolf Harbig Stadion: Die Jungs von Rammstein spielen dort zwei Konzerte, Fans freuen sich seit Monaten auf jede Menge Pyrotechnik, brachiale Gitarren und Action.

Wo gibt es noch Tickets für Rammstein?

Die Shows in Dresden sind seit Monaten ausverkauft. Bei Eventim gab es jedoch am Mittwochmorgen noch Tickets für die Show am Abend: Sitzplatzkarten für 120 und 70 Euro - letztere allerdings nur mit Sichtbehinderung.

Für das Konzert am Donnerstag sind bei Eventim keine Tickets mehr zu haben.

Spontan vor dem Stadion noch Tickets von anderen Besuchern zu kaufen, ist sonst meist eine gute Idee. Hier klappt das allerdings nicht: Die Karten sind personalisiert, daher ist ein Weiterverkauf nicht möglich.

Till Lindemann Rammstein: Anzeige gegen Frontsänger nach Attacke in Münchener Hotel Till Lindemann, Sänger von Rammstein, soll in einem Münchner Hotel einen Mann attackiert haben. Zuvor soll der Gast Lindemann beleidigt haben.

Achtung: Mit Tickets von Viagogo kommt ihr wahrscheinlich nicht rein!

Rammstein-Fans, die sich ein Ticket über die dubiose Ticketbörse Viagogo gesichert haben, werden vom Konzertveranstalter höchstwahrscheinlich abgewiesen. Da alle Tickets personalisiert verkauft wurden, wurden bereits beim Konzert in Gelsenkirchen Viagogo-Kunden der Zutritt verwehrt, da der Name nicht mit dem auf der Eintrittskarte übereinstimmt. Die Ticketplattform steht seit langem in der Kritik, überteuert und illegal Tickets zu verkaufen.

Rammstein in Dresden: Einlass

Das Rudolf Harbig Stadion öffnet um 16 Uhr seine Tore für die Konzertbesucher. Offiziell beginnt das Konzert mit dem Support-Act um 19:30 Uhr.

Wer ist Vorband beim Rammstein Konzert?

Rammstein bestätigten am 23. Mai einen außergewöhnlichen Support-Act: Das französische Klavier-Duo Jatekok wird das Rammstein-Album „Klavier“ vierhändig spielen. Beginnen soll das Konzert gegen 19:30 Uhr.

Youtube

Parken am Rudolf Harbig Stadion

Wie immer bei Konzerten dieser Größenordnung sind Parkplätze am Veranstaltungsort begrenzt. Parkmöglichkeiten gibt es laut Veranstalter in der Lingnerstadt, Lingnerallee, Pirnaer Strasse sowie auf öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt.

Da die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Tickets enthalten ist, empfiehlt sich die Anfahrt mit Bus und Bahn:

mit den Straßenbahn-Linien 9 und 11 bis zur Haltestelle „Lennéplatz“

mit den Straßenbahn-Linien 10 und 13 bis zur Haltestelle „Georg-Arnhold-Bad“

mit den Straßenbahn-Linien 1, 2, 4 und 12 bis zur Haltestelle „Straßburger Platz“

mit der Bus-Linie 75 bis zur Haltestelle „Lennéplatz“

Weitere Infos zu Anfahrt, Parken und auch zur Sicherheit im Stadion gibt es hier.

Wie wird das Wetter beim Rammstein Konzert in Dresden?

Ganz Deutschland wird momentan von Gewittern heimgesucht, so auch Dresden am Mittwochabend. Bis 21 Uhr soll es bei etwa 22 Grad stürmen und regnen.

Für Donnerstag sind die Aussichten deutlich besser: Konzertbesucher dürfen sich auf 22 Grad und trockenes Wetter freuen.

