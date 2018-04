ESC-Kommentator Peter Urban erwartet „guten Platz“ für Deutschland

Hamburg / DPA

ESC-Experte Peter Urban rechnet dem deutschen Kandidaten Michael Schulte gute Chancen für das Finale in Lissabon aus.

„Ohne groß zu orakeln, glaube ich an einen guten Platz, auch weil das Lied anders ist als der Rest des Feldes - Michael hätte es verdient“, sagte Urban der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Schulte (27) tritt am 12. Mai im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Lied „You Let Me Walk Alone“ an.

ESC-Prognosen hält der ARD-Kommentator, der am Samstag seinen 70. Geburtstag feiert, für schwierig. „Auch im letzten Jahr hat sich Salvador Sobral aus Portugal mit seiner wunderbaren Jazzballade erst später zum Überflieger gemausert, Voraussagen sind beim ESC immer schwer, der Auftritt in der Show ist genauso wichtig wie der Song.“

Urban, der zum 21. Mal das Finale kommentieren will, beurteilt den aktuellen ESC-Jahrgang als „solide und vielfältig“. Es warte „viel guter internationalen Pop, ein paar schöne Balladen, fetzige Dance-Titel, der beste davon aus Israel mit dem weiblichen Selbstbewusstsein als Thema, dann ein wenig Balkan-Pop, kantiger Rock und eine eindrucksvolle Klassik-Pop-Hymne aus Estland“.

Im vergangenen Jahr war Deutschland mit Levina auf dem vorletzten Platz gelandet.

