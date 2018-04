Offizielle Deutsche Charts Neueinsteiger: Thirty Seconds To Mars sind ganz oben

Neueinsteiger: Thirty Seconds To Mars sind ganz oben

Baden-Baden / DPA

Erstmals in ihrer Karriere haben Thirty Seconds To Mars den Thron der Offiziellen Deutschen Album-Charts erobert. Auf ihrem jüngsten Werk zeichnen die US-Rocker ein vielschichtiges Bild von „America“.

Jared Leto und seine Bandkollegen stechen aus einem Feld aus insgesamt 22 Neueinsteigern hervor und verdrängen den Vorwochensieger Azet („Fast Life“) auf Platz fünf, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Australiens Star Kylie Minogue („Golden“) landete hinter Frei.Wild („Rivalen und Rebellen“) auf dem dritten Platz. In einer eher rockigen Veröffentlichungswoche feiern auch die Eels („The Deconstruction“, Platz vier), die Metalband Caliban („Elements“, Platz sechs) sowie das All-Star-Kollektiv The Dead Daisies („Burn It Down“, Platz zehn) Top 10-Erfolge.

Capital Bra übernahm mit „5 Songs in einer Nacht“ Rang eins der Single-Tabelle. Der Straßen-Rapper gewinnt den Zweikampf gegen Social-Media-Sternchen Katja Krasavice, die mit „Dicke Lippen“ den vierten Platz innehat.

Sun Diego („Eloah“), bekannter unter dem Namen Spongebozz, ist nach der Vermarktung seiner Autobiografie wieder musikalisch aktiv und rappt sich an die sechste Stelle. Marshmello&Anne-Marie („Friends“, Rang zwei) und Olexesh feat. Edin („Magisch“, Platz drei) fielen um jeweils eine Position zurück.