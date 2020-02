Keine gute Nachricht für die Fans von Lana Del Rey. Die Sängerin hat ihre bevorstehende Europa-Tournee krankheitsbedingt abgesagt. Davon sind auch die beiden Konzerte am 2. und 3. März 2020 in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin und in der Lanxess-Arena in Köln betroffen.

Überraschende Krankheit bei Lana Del Rey

In einem Statement erklärte die Sängerin: „Es tut mir sehr leid, meine Fans so kurzfristig enttäuschen zu müssen, aber diese Krankheit erwischte mich überraschend. Ich habe meine Gesangsstimme komplett verloren und die Ärzte haben mir vorerst vier Wochen Ruhe verordnet. Ich hasse es, alle im Stich zu lassen, aber ich muss nun rasch genesen.“

Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.