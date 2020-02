Bereits der Januar startete mit einem großen Tour-Auftakt der amerikanischen Horror-Metaller Slipknot. Auch wenn nicht alle großen Künstler Stopp im Süden Deutschlands machen, lohnt es sich ein paar Kilometer durch Deutschland zu fahren.

Diese Künstler kommen auf Deutschland-Tour

Lana del Rey

„Norman Fucking Rockwell“, heißt das sechste Album von Lana Del Rey. Im Zuge der Veröffentlichung kündigt sie jetzt eine Europatournee an

02.03.2020 Berlin

03.03.2020 Köln



LENA

kommt im Frühjahr 2020 auf große Deutschland-Tour. Zwischen dem 29. April und dem 7. Mai ist sie in den wichtigsten Konzerthallen Deutschlands unterwegs.

29.04.2020 Leipzig

30.04.2020 München – ausverkauft

01.05.2020 Düsseldorf

03.05.2020 Frankfurt – ausverkauft

04.05.2020 Stuttgart

06.05.2020 Berlin

07.05.2020 Hamburg





Capital Bra und Samra

Zwei der erfolgreichsten deutschen Musiker der letzten Jahre gehen 2020 gemeinsam auf große Arena-Tour:

28.04.2020 Köln

30.04.2020 Münster

01.05.2020 Frankfurt

02.05.2020 Trier

03.05.2020 Stuttgart

05.05.2020 Ravensburg

09.05.2020 Leipzig

15.05.2020 Berlin

16.05.2020 Hamburg

17.05.2020 Hannover

20.05.2020 Mannheim

21.05.2020 Dortmund

22.05.2020 Erfurt

23.05.2020 München

24.05.2020 Nürnberg





Nick Cave & The Bad Seeds

Nach ihrer erfolgreichen Tour 2017 spielen Nick Cave & The Bad Seeds 2020 ihre bislang größten Konzerte in Deutschland.

17.05.2020 Köln Lanxess Arena

18.05.2020 Hamburg Barclaycard Arena

27.05.2020 Berlin Mercedes-Benz Arena

06.06.2020 München Olympiahalle



Guns N´Roses

Die Rocklegende kehrt zurück! Guns N' Roses haben ihre Konzerttermine für 2020 bestätigt – und die führen die Supergruppe im Frühsommer nach Deutschland!

26. Mai 2020 München Olympiastadion

02. Juni 2020 Hamburg Volksparkstadion





Eric Clapton

Mister Slowhand macht in München, Stuttgart und Düsseldorf Station.

31. Mai 2020 München Olympiahalle

02. Juni 2020 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

03. Juni 2020 Düsseldorf ISS Dome

Sunrise Avenue

„Thank You For Everything“: damit beenden sie nach 17 Jahren ihre Karriere und verabschieden sich mit einer letzten Tour!

3. Juni 2020 Leipzig Quarterback Immobilien Arena

4. Juni 2020 Leipzig Quarterback Immobilien Arena

23. Juni 2020 Stuttgart Hans-Martin-Schleyer-Halle

25. Juni 2020 Frankfurt Festhalle

27. Juni 2020 Berlin Mercedes-Benz-Arena

30. Juni 2020 Hannover TUI Arena

31. Juni 2020 Düsseldorf ISS Dome

Paul McCartney

Im Rahmen seiner "Freshen Up"-Tour kommt der Ex-Beatle für nur ein Konzert nach Deutschland.

04. Juni 2020 Hannover

Aerosmith

Die Rockstars feiern 2020 ihr 50. Bandjubiläum und kommen für ein Konzert nach Deutschland.

27. Juli 2020 Mönchengladbach Sparkassen Park

Die besten Musikfestivals in Deutschland

Immergut-Festival 29. bis 31. Mai 2020 in Neustrelitz.

Ticketpreise: ab 84 Euro

Line-Up Highlights 2020: Ilgen-Nur, Düsseldorf Düsterboys, Shame, Hundreds, Blond..uvm.

Rock am Ring und Rock im Park Die größten Parallel-Festivals in Deutschland locken fast 100.000 Fans auf den Nürburgring und auf das Zeppelinfeld in Nürnberg an.

Termin: 5.6. - 7.6.2020

Ticketpreise: ab 176 Euro

Line-Up Highlights 2020: Billy Talent, Bosse, Green Day, Korn, System Of A Down, The Offspring, Trettmann, Weezer...

Hurricane Scheeßel und Southside Neuhausen ob Eck Das Festivaldoppel Hurricane im Norden und Southside im Süden ist rot markiert im Festivalkalender vieler Musikfreunde.

Termin: 19.6. - 21.6.2020

Ticketpreise: ab 192 Euro

Line-Up Highlights 2020 Aurora, Bring Me The Horizon, Deichkind, Kings Of Leon, Kummer, Rin, Seeed, The 1975, Twenty One Pliots,The Killers, Foals, The Lumineers, Rise Against...

Splash!Festival Das größte Rap-Festival der Saison findet in der Stadt aus Stahl Ferropolis am Gremminer See statt.

Termin: 9.7. - 11.7.2020

Ticketpreise: ab 159 Euro

Line-Up Highlights 2020: Skinnyblackboy, Yung Hurn, Vega, Rapkreation, RIN, Jamule

Melt Festival Melt bietet ein erstklassiges Line-Up zwischen Pop, Indie und Techno.

Termin: 17.7. - 19.7.2020

Ticketpreise: ab 125 Euro

Line-Up Highlights 2020: Róisín Murphy, Michael Kiwanuka, Floating Points, Kummer, Alli Neumann, Woodkid, FKA twigs, Charli XCX, Ellen Allien, TNGHT....

Deichbrand Festival Die Besucher haben sich in den letzten zehn Jahren verzehnfacht.

Wo: Seeflughafen Cuxhaven (Niedersachsen)

Wann: 16.7. - 19.7.2020

Ticketpreise: 149 Euro

Line-Up Highlights 2020: Beatsteaks, Steve Aoki, Nightwish, Sido, Trettmann, Bosse, Clueso, Bilderbuch, Anti-Flag, Mia...

Open Flair Festival Jährlich pilgern knapp 20.000 Rock-Fans zum Rock, Pop und Hip-Hop Festival in das hessische Eschwege.

Wo: Eschwege (Hessen)

Wann: 5.8 - 9.8.2020

Ticketpreise: ab 119 Euro

Line-Up Highlights 2020: Clueso, Fatoni, Flogging Molly, SDP, Selig, Turbostaat, Youth Okay...

Haldern Pop Festival Das Haldern pflegt bereits seit 1984 die Indie-Kultur und zählt bis heute zu den besten Festivals des Landes.

Wo: Haldern

Wann: 6. - 8.8.2020

Ticketpreise: ab 136 Euro

Line-Up Highlights 2020: Anna Calvi, Ghum, Shame, Thees Uhlmann, Viagra Boys...

Highfield Festival

Mit knapp 35.000 Besuchern hat sich das Highfield als größtes Rockfestival im Osten Deutschlands etabliert.

Wo: Störmthaler See - Großpösna (Sachsen)

Wann: 16.8. - 18.8.2020

Ticketpreise: 149 Euro

Line-Up Highlights 2020: Deichkind, Beatsteaks, Clueso, Sido, Bring Me The Horizon, Giant Rooks, Kummer

MS Dockville Bei keinem anderen Festival sind Musik und Kunst so sehr im Einklang wie beim Dockville-Festival in Hamburg.

Wo: Hamburg

Wann: 21.8. - 23.8.2020

Ticketpreise: ab 109 Euro

Line-Up Highlights 2020: Faber, Jeremias, Symba, 102 Boyz...

Lollapalooza Berlin Das wird die Fans freuen. Die legendäre Crossover-Band Rage Against the Machine steht wieder gemeinsam auf der Bühne. Ihr einziges Deutschland-Konzert geben sie auf dem Lollapalooza-Festival.

Wo: Olympiastadion Berlin

Wan: 5.9. - 6.9.2020

Ticketpreise: Early Bird Ticket ab 145 Euro