Die letzte Show findet am 17. Juli 2021 am Geburtsort der Band in New York City statt. Laut dem Magazin „Ultimate Classic Rock“ teilte Frontman Paul Stanley diese freudige Botschaft auf dem Kreuzfahrtdampfer Norwegian Pearl mit. Wo genau in New York die Ära KISS zu Ende geht und wie es um die Ticketpreise steht, ist noch unklar.

KISS verabschiedet sich von seinen Fans

Bevor der allerletzte Vorhang für die Hard-Rock-Ikonen fällt, können sich die Fans in Europa freuen. Für 2020 sind über 20 Konzerte geplant, darunter vier in Deutschland. Im Februar 2018 ließ KISS zum ersten Mal verkünden, dass sie eine letzte Tour planen, die sie in mehreren Jahren rund um die Welt führt, um sich von den Fans zu verabschieden.

Youtube

KISS – Europa-Tour 2020: Daten und Tickets

6/09 – Paris, Frankreich

6/12 – Derby, U.K. (Download-Festival)

6/14 – Dortmund

6/15 – Hamburg

6/18 – Kopenhagen, Dänemark

6/20 – Sandnes, Norwegen

6/23 – Göteborg, Schweden

6/25 – Stockholm, Schweden

6/27 – Helsinki, Finnland

6/29 – Kaunas, Litauen

7/01 – Prag, Tschechien

7/04 – Barcelona, Spanien

7/05 – Madrid, Spanien

7/07 – Lissabon, Portugal

7/10 – Frankfurt

7/11 – Stuttgart

7/13 – Verona, Italien

7/15 – Gliwice, Polen

7/16 – Budapest, Ungarn

7/18 – Sofia, Bulgarien

7/21 – Genf, Schweiz

Tickets bei eventim

Das könnte dich auch interessieren