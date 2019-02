Rock-Festivals Karten für Rock am Ring und Rock im Park werden knapp

Frankfurt / cli

Die Headliner von Rock am Ring und Rock im Park stehen seit Längerem fest: Mit Tool, den Smashing Pumpkins, Architects, Slayer, Bring Me The Horizon, Slipknot, Marteria & Casper sowie Tenacious D bietet das größte deutsche Zwillingsfestival am Nürburgring und in Nürnberg zwischen 7. und 9. Juni wieder mal einen Panorama-Überblick über das Größte, was die Musikrichtungen Rock, Metal und Rap international gerade zu bieten haben. Zu US-Stars, die sich zuletzt rarmachten, kommt auf die Open-Air-Bühnen in der Eifel und in Franken eine wichtige deutsche Band, die vielleicht nicht mehr oft live zu erleben ist: Die Ärzte, die mit dem Rätsel um den Titel ihres neuen Albums Auflösungsgerüchte schüren.

66 von rund 75 Künstlern und Bands, die Musik-Fans zu diesen europaweit bedeutenden Festivals locken sollen, wurden schon bekanntgegeben: Indie-Rock- und Crossover-Bands wie Bastille, Black Rebel Motorcycle Club, The 1975, Left Boy und Foals, dazu mit Alligatoah, Bonez MC & RAF Camora, Kontra K und SDP zudem die Spitze nationaler Hip-Hop- und Urban-Musik. Zuletzt wurden unter anderem noch Cage The Elephant, Alle Farben, The Struts und Beartooth bestätigt. Als weitere aufstrebende Gruppen sind Welshly Arms, Against The Current, nothing, nowhere., Blackout Problems zu nennen.

Gut drei Monate vor dem Pfingstwochenende sind schon mehr als 135 000 Karten verkauft worden. Das lässt die Veranstalter, die Frankfurter Marek Lieberberg Konzertagentur mit ihren Partnern Live Nation in Frankfurt und Argo Konzerte in Würzburg, hoffen, dass die beiden Mammut-Rock-Open-Airs 2019 einmal mehr ausverkauft sein werden.

Für Rock im Park, wo am Samstag Slipknot, Eagles of Death Metal, Hot Water Music und Kadavar und am Sonntag Alice in Chains, Pumpkins, Tool, Drangsal, Kvelertak und Slayer spielen, gibt es nun auch eine limitierte Zahl an Tageskarten; für Rock am Ring ausschließlich Wochenend-Tickets, etwa über www.rock-am-ring.com/tickets