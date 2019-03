Zum 50. Bühnenjubiläum geht Peter Maffay auf große Tour: Eines der 22 Konzerte spielt er in Neu-Ulm.

Tolle Nachrichten für alle Fans von Peter Maffay: Der Sänger kehrt wieder auf die Bühne zurück! Ab Februar 2020 geht er auf große Jubiläumstour - und macht auch Halt in Neu-Ulm.

50 Jahre Peter Maffay. Um sein Bühnenjubiläum gebührend zu feiern, hat der 69-Jährige mit seiner Band ein neues Rockalbum aufgenommen und tourt damit im kommenden Jahr durch 22 Städte.

Der Vorverkauf ab 27. März

Am 12. März 2020 wird Maffay in der ratiopharm arena in Neu-Ulm spielen. Weitere Konzerte im Süden sind unter anderem für Stuttgart, Regensburg und München geplant.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 27.03. um 10:00 Uhr auf eventim.de.

