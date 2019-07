Eigentlich wollte der britische Popsänger bei den Jazz Open in Stuttgart auftreten. Doch nach der Absage seiner Konzerte in Gent und München, muss nun auch das Konzert in Stuttgart abgesagt werden. Nach Anordnung seines Arztes müssen die Auftritte ausfallen. Wie es weiter heißt, leide Sting an einer Kehlkopfentzündung. Offizielle Bestätigungen gibt es allerdings nicht.

Karten können zurückgegeben werden

Wie der Veranstalter auf seiner Webseite mitteilt, werde im Laufe des Tages bekannt gegeben ob es gelingt, die Jazz Open am 11.Juli trotzdem durchzuführen. Jedenfalls können bereits gekaufte Karten zurückgegeben werden.

