Offizielle Deutsche Charts Goitzsche Front schmieden ihr Glück

Baden-Baden / DPA

Die Rockband Goitzsche Front hat mit „Deines Glückes Schmied“ die Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts übernommen. Es ist die erste Top-Platzierung für die Musiker aus Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Der Soundtrack zu „Fifty Shades Of Grey - Befreite Lust“ fällt vom ersten auf den vierten Platz zurück.

An die zweite Stelle setzt sich der 18-jährige Popsänger Lukas Rieger mit „Code“. Der Karlsruher Rapper Haze folgt mit „Die Zwielicht LP“ auf der Drei. Fünfter ist der DJ Felix Jaehn mit seinem Debütwerk „I“.

In den Single-Charts steht neu auf der Eins der „Fifty Shades“-Titeltrack „For You“ von Liam Payne und Rita Ora. Silber geht an Bausa („Was du Liebe nennst“) und Bronze an Drake („God's Plan“).