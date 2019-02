Jazz Gitarrist Bill Frisell im Ulmer Stadthaus

Ulm / Udo Eberl

Zwei Sets am Stück gespielt, ein Ausstreuen musikalischer Ideen, der Versuch, die Trio-Kollegen immer wieder zu überraschen und aus der Reserve zu locken – ja, die Besucher erleben einen Bill Frisell der keinen großen konzeptionellen Bogen spannen oder ein einziges Thema intensiv bearbeiten will. Vielmehr geht es dem 67-Jährigen, der vom Jazzmagazin DownBeat aus dessen jährlicher Kritiker-Umfrage bereits 15 Mal als bester Gitarrist hervorging, an diesem Abend im Ulmer Stadthaus um die Suche nach dem perfekten Fluss und ein Dreiergespräch auf ähnlicher Augenhöhe. Der Wettbewerb, in dem die Virtuosität an erster Stelle steht, interessiert ihn genauso wenig wie Entertainment. Ansagen wird man von Frisell an diesem Abend kaum hören. Es geht ihm nur um die Musik.

Das Stadthaus, das so voll ist, dass beim Konzert des Vereins für moderne Musik auch der Balkon genutzt werden muss, liegt für das Trio auf der Euro-Tour-Route zwischen Dublin, London und Zürich. Weitere Konzerte folgen dann im New Yorker Blue Note Club. Auch dort wird Bill Frisell vermutlich seine Plüschtierchen vor dem Gitarrenverstärker anhäufen, seine Armbanduhr ablegen und dann einfach nur spielen.

In Ulm ist der sympathische Gitarrenheld zwar schmunzelnder Ideengeber und Herausforderer, vor allem aber Teamplayer. Die Souveränität und Musikalität, die unterschiedlichste Musiker wie John Zorn, Elvis Costello, Gavin Bryars oder Lucinda Williams in ihm suchten, findet er im Zusammenspiel mit dem Bassisten Tony Scherr und Schlagzeuger Kenny Wollesen, auf die er seit mehr als 20 Jahren im Studio und live setzen kann.

Beim Konzert in Ulm verliert sich Supertechniker Wollesen derart im schlurfigen Spiel mit den Besen, dass der sanfte Fluss bisweilen ein wenig auszutrocknen scheint, zumal der Höfner-Violin-Bass, Paul McCartneys Lieblingsmodell, ebenfalls sehr knorrig und spröde klingt. Aber so soll es sein, denn auch Frisell hat gar nicht vor, beim munteren Parcours zwischen Jazz-Standards, Pop-Klassikern und eigenen Stücken seine stilistische Einzigartigkeit durchgängig auszuspielen.

Jazz, Country, Blues, Rock – alles kann sein, an- und ausgespielt, aussoliert und angerissen, mit und ohne Ausrufezeichen. Auch Eindimensionalität ist hier erlaubt. Scherr legt sich bisweilen in Rockpose, Riffs krachen, Loops kullern gebündelte Schlieren hinter sich herziehend aus Frisells Effektmaschine. Doch niemals gibt’s hier Muskelspiele. Alles entspannt bei diesem Musiker-internen Spiel-Vergnügen, an dem das Publikum teilhaben darf.

Ein Konzert im gehobenen Session-Format, das bisweilen auch mal nur plätschert. Manchmal lässt Frisell aber „seinen“ einzigartigen Sound doch blitzen. Diese Harmonie-Kippungen zwischen großem Jazz-Atem und Country-Erdigkeit, die Melodielinien, die Landschaften in Aquarelle verwandeln. Völlig fokussiert, der Paul Auster der Gitarre. Ein unglaubliche Tiefe. Ein Musiker eins mit seinem Instrument, auf der perfekten Klangwelle schwebend. Davon gab es leider in den mehr als zwei Stunden doch zu wenige Momente.