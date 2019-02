Fauré Quartett Fauré Quartett: Uraufführung in Gschwend

Gschwend / Burkhard Schäfer

Im Vergleich zum ­Klaviertrio oder dem Streichquartett steht das Klavierquartett immer ein bisschen im Schatten. Feste, professionelle Klavier­quartett-Ensembles sind in der Klassik-Landschaft entsprechend rar gesät. Eine berühmte Ausnahme bildet das Fauré Quartett, das sich 1995 zum 150. Geburtstag seines Namensgebers zusammenge­funden hat.

Längst spielt es auf den Bühnen der Metropolen, aber die allermeisten Konzerte hat das Fauré Quartett bislang im kleinen Gschwend (Ostalbkreis) absolviert. Rund 4900 Menschen leben dort. Die Musiker waren jetzt zum zehnten Mal in der Evangelischen Kirche des Ortes zu Gast, und zu diesem kleinen Jubiläum hatten sie auch etwas ganz Besonderes vorbereitet: die Uraufführung des Klavierquartetts op. 91 von Stefan Heucke. Der heute in Bochum lebende Komponist ist 1959 in Gaildorf, einem Nachbarstädtchen von Gschwend, zur Welt gekommen, und ihm zu Ehren lautete das Motto des Abends: „Welcome Home!“

Die Uraufführung erklang in der Mitte des Konzerts, sie stand beim Heimspiel von Heucke im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum. Die Welle der Sympathie, die dem international arrivierten Tonsetzer sowohl bei der kurzen Werkeinführung, die er gemeinsam mit dem Cellisten Konstantin Heidrich bestritt, als auch beim heftigen Schlussapplaus in der voll besetzten Kirche entgegenschlug, war mit Händen zu greifen. Angst brauche man vor dem Klavierquartett nicht zu haben, betonte Heidrich mit süffisantem Lächeln, „es klingt nicht schief und tut auch nicht weh“, sei aber deshalb noch lange nicht reaktionär.

Eisberge als Inspiration

Dass die sehr emotionale, den Hörer unmittelbar packende Musik Heuckes gleichwohl mit allen Wassern der Moderne gewaschen ist, inklusive eingebauter Zwölftonreihen und Bitonalität, machten die Musiker auf beglückende Weise deutlich.

Das ganze Werk speist sich aus der Melodie von Schuberts Lied „Der König in Thule“. Die Idee dazu sei ihm auf einer Grönlandreise gekommen, erklärte Heucke. Die monumentalen Eisberge hätten in ihm „die Assoziation einer zerklüfteten Musik ausgelöst“, die an dem Begriff Thule, dem nördlichsten Ziel, das man als Normalreisender in der Arktis, erreichen kann, hängenblieb. „Und von da war es nur ein Gedankenschritt zu Schuberts düster-schwermütiger Vertonung des Goethe-Gedichts.“ Nach der begeisternden Uraufführung durch das Fauré Quartett steht fest: Die Gattung Klavierquartett ist um ein großartiges Meisterwerk reicher.