Rocklegende Eric Clapton kommt 2020 nach Deutschland. Das Auftaktkonzert seiner Tour wird er am 31. Mai in der Münchner Olympiahalle geben wie das Management bekannt gab. Fans haben die Möglichkeit zwei weitere Male zu sehen. Am 2. Juni in Stuttgart und am 3. Juni in Düsseldorf. Ab dem 10.Oktober 2019 startet der exklusive Vorverkauf bei Eventim um 10 Uhr.

Auf der Tour im kommenden Jahr spielt er insgesamt 15 Konzerte in neun Ländern, unter anderem in der Schweiz, Italien Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Finnland und Russland. Der 17-fache Grammy-Gewinner Clapton wird im nächsten Jahr 75 Jahre alt.

