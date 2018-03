Popselige Songs Erdmöbel geben „Hinweise zum Gebrauch“

Berlin / DPA

Sie haben sich Zeit gelassen mit ihrem neuen Album, nach „Kung Fu Fighting“ (2013) und dem wunderbar widerständigen „Krokus“ (2010), aber jetzt sind Erdmöbel wieder da.

Ihr neuntes Studioalbum nennt die Kölner Band sehr prosaisch „Hinweise zum Gebrauch“ (Rough Trade), und überreicht uns damit eine Wundertüte aus zehn Songs, die im deutschsprachigen Pop immer noch einzigartig sein dürften.

Sänger und Songwriter Markus Berges ist sich treu geblieben, hat wieder schön schräge bis skurrile Lyrics geschrieben, die oft mitten ins Herz des vermutlich eher älteren Hörers zielen. Schon beim Opener „Ich bleibe jung“ kommt das unvermeidliche Mix-Tape ins Spiel, und zieht uns zurück in die fernen 80er Jahre, als das Fahrrad noch Flügel hatte, und die Welt „Wille, Sonnenbrille und Verstellung“ war. Natürlich muss man gut hinhören bei diesen Texten: „Es geht mir nicht um Emotionen. Sondern um Poesie„, sagt Markus Berges. „Denn Gefühle sind erwartbar, Poesie schlägt überraschend zu“.

Der ganz profane Alltag rückt in den Blick, im starken Titelsong heißt es: „in der Tür lehnt die Tüte für das Altglas“, und da ist dann wirklich Poesie drin. Das liegt natürlich auch an der wunderbar eingängigen, popseligen Musik, die diese Band unter Federführung von Bassist und Arrangeur Ekki Maas, Pianist Wolfgang Proppe und Drummer Christian Wübben längst perfektioniert hat. Das geht ganz entspannt mit Reggae-Groove in der agipropmäßigen „Hoffnungsmaschine“ los, und landet beim Bossa Nova in der „Veloso Bar“, griechischer Tavernenmusik und eher nervigem Disco-Pop. Jeder Songs anders, und das achtminütige Tutorial echt zum Weinen. Das muss man sich unbedingt als Video ansehen, mit Schauspielerinnen wie Corinna Harfouch, Maren Eggert, Lisa Martinek und anderen.

Im April kann man Erdmöbel auch wieder live erleben. Tourdaten: 19.04. Leipzig, Moritzbastei; 20.04. Berlin, Lido;

25.04. Münster, Sputnikhalle; 26.04. Hamburg, Fabrik; 29.04. Köln, Gloria; 02.05. Wiesbaden, Schlachthof; 03.05. München, Milla; 04.05. Esslingen, Kulturzentrum

Tutorial bei YouTube

Website Erdmöbel