Beastie Boys Ein Buch wie ein Hip-Hop-Song

New York / Claudia Reicherter

Es gab mal vier Beastie Boys – einer davon war ein Mädchen. Das Quartett ging aus der New Yorker Highschool-Band Young Aborigines hervor: Michael Diamond (Drums), Jeremy Shatan (Bass), John Berry (Gitarre) und Kate Schellenberg (Percussions). Monatelang hatten die The-Clash- und Black-Flag-Fans 1979/80 in einem Zimmer in Berrys Elternhaus, Ecke Broadway/100th Street, geprobt. Um dann zwei Shows an einem Abend zu spielen und sich aufzulösen. Denn nach einem Bad-Brains-Konzert war Adam Yauch zu den 13- und 14-Jährigen gestoßen – als Ehrenmitglied und Ein-Mann-Tech-Crew. Der um ein Jahr älterere Junge drängte zu einem „Nebenprojekt“, das „auf den ganzen Post-Punk-Kunst-Kram verzichten“ und „straighten Hardcore“ spielen sollte.

Yauch brachte das mit, was den anderen fehlte: Drive. So kamen die Beastie Boys ins Rollen, erzählt Michael Diamond im jetzt auf Deutsch erschienenen „Beastie Boys Buch“. Schon vor der ersten Probe hatte Yauch einen Bandbutton gebastelt. So wurden sie ihren Namen nicht mehr los.

Das dahinterstehende Akronym „Boys Entering Anarchistic States Toward Inner Excellence“ – Jungs, die in anarchistische Zustände auf dem Weg zu innerer Exzellenz eintreten – erscheint angesichts der Besetzung verwunderlich: Hinter Gitarrist John und Bassist Adam saß Kate am Schlagzeug. In Verbindung mit dem Zusatz „Boys“ ist er zudem redundant „Fragt nicht, ich habe auch keine Ahnung“, meint dazu der zum Sänger erkorene Michael. Wie „lächerlich“ und „sinnfrei“ auch immer, der gemeinsam ausgeheckte Name sollte bald als einer der ganz Großen des amerikanischen HipHop und Crossover in die Musikgeschichte eingehen.

Am 5. August 1981, Yauchs 17. Geburtstag, hatten diese Ur-Beasties in Berrys Loft ihren ersten Auftritt. Vor zwei Dutzend Leuten, zu denen auch Dave Parsons, Inhaber eines coolen Downtown-Plattenladens, gehörte, der beschloss, mit „den Jungs“ eine Platte rauszubringen.

„Wir hatten – im Gegensatz zu den meisten Hardcore-Bands – kein ernsthaftes Anliegen, keine Botschaft“, schreibt Diamond über den frühen Stil der Band. „Formale Regeln führen zu Vorhersehbarkeit und Selbstbeschränkung, und ,Polly Wog Stew’ war unser erster Schritt, uns darüber hinwegzusetzen.“ Kurz nach Erscheinen der EP 1982 hörte Berry auf, Adam Horovitz von The Young and the Useless übernahm fortan den Gitarrenpart. 1983 brachte die experimentelle HipHop-Single „Cooky Puss“ den Teenagern die ersten mit Musik verdienten Tausender ein – durch eine Klage gegen die Verwendung der B-Seite in einem Werbespot.

Danach verließ auch Kate Schellenberg die Band – Diamond und Horovitz lassen in ihren mit Fotos, Zeichnungen, Zettel- und Fanzine-Abbildungen sowie Listen angereicherten Band-Memoiren keinen Zweifel daran, dass sie ihr Verhalten der Freundin gegenüber heute mies finden. Sie lassen Kate, die sie später mit Luscious Jackson zum Beastie-Boys-Label Grand Royal holten, in dem dicken, vielfältig und bunt wie ein HipHop-Song aufgebauten Wälzer auch selbst zu Wort kommen.

Damals aber waren die Jungs über Afrika Bambaataa und Jazzy Jay frisch mit dem HipHop-Virus infiziert, legten sich die Rapper-Namen MCA (Yauch), Mike D (Diamond) und Ad-Rock (Horovitz) zu und die Instrumente weg. Mit Rick Rubin als DJ und dem HipHop-Label Def Jam im Rücken entdeckten die „drei weißen Emporkömmlinge“ die Freiheit und Faszination des Sampelns. Auf eine Tour mit Madonna und das Debütalbum „Licensed To Ill“ 1986 mit den Hits „No Sleep Till Brooklyn“ und „Fight For Your Right To Party“ folgten bis 2011 weitere Hitalben wie „Check Your Head“, „Ill Communication“, „Hello Nasty“ und „Hot Sauce Committee Pt. 2“. Das Trio verkaufte weltweit 50 Millionen Platten und wurde zu einer der langlebigsten und kommerziell erfolgreichsten Rap-Combos.

Die beiden heute 52-jährigen „Glückspilze“ Diamond und Horovitz bieten nun eine Vielfalt an Anekdoten – und verneigen sich vor ihrem 2012 an Krebs gestorbenen großen Bruder, Mentor und wahren Freund Yauch.

Doug Cunninghams ganzseitige Illustration zeigt ihn am Ende als Schneetourengeher mit auf den Rücken geschnalltem Kontrabass. „Es fängt sehr gut den Geist vieler Abenteuer ein, in die Yauch uns geführt hat“, schreibt Mike D dazu. „Bescheuert und lustig und großartig“ – wie die Beastie Boys.