Bildergalerie Die Kandidaten des ESC-Vorentscheids

Ivy Quainoo stellt „House On Fire“ vor. Die 25-Jährige, deren Eltern aus Ghana stammen, ist im Berliner Stadtteil Neukölln groß geworden. Die Gewinnerin der ersten deutschen Staffel von „The Voice of Germany“ hat bereits mehrere Singles und Alben veröffentlicht. Schon 2013 bekam sie den Echo als beste Künstlerin Rock/Pop national. Mit ihrer Band war sie mehrfach auf Tour in Deutschland. Seit zwei Jahren lebt sie überwiegend in New York und studiert dort an der Schauspielschule The American Academy of Dramatic Arts. © Foto: NDR Presse und Information/Fotoredaktion

Michael Schulte singt heute „You Let Me Walk Alone“. Der 27-Jährige hat einen YouTube-Kanal mit 50 Millionen Views und 200 000 Abonnenten. Schulte ist in Dollerup bei Flensburg aufgewachsen und lebt heute in Buxtehude (Niedersachsen). Ende 2011 ist er bis ins Finale von „The Voice of Germany“ gekommen. Der Singer/Songwriter hat Alben und Minialben veröffentlicht. © Foto: NDR Presse und Information/Fotoredaktion

voXXclub, eine Münchener Band, tritt mit dem Titel „I mog Di so“ an. Ihr Stil heißt „neue Volksmusik“. Die fünf Sänger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, Florian Claus, Stefan Raaflaub, Korbinian Arendt, Christian Schild und Michael Hartinger, kombinieren Traditionelles mit Modernem auf groovenden Beats und Sounds. Der Schlagerstar Florian Silbereisen hat sie mehrfach in seine Sendungen eingeladen. Ihr Debüt „Alpin“ wurde mit Platin ausgezeichnet, und sie waren schon dreimal für den Echo nominiert. © Foto: NDR Presse und Information/Fotoredaktion

Ryk (Rick Jurthe) singt „You and I“. Er hat in Hannover Populäre Musik studiert und will in London noch seinen Master in Musik machen. Außerdem arbeitet der 28-Jährige als Komponist, Sänger und Produzent. Ryk hat bereits mehrere Minialben veröffentlicht, zunächst unter seinem alten Pseudonym Foxos. Er hat mehrere Newcomer-Preise gewonnen und ist auf zahlreichen Festivals aufgetreten. © Foto: NDR/Philip-Christoph Loeper

Xavier Darcy präsentiert den Song „Jonah“. Der 23-jährige Singer/Songwriter aus Bayern mit britischen und französischen Wurzeln hat im vergangenen Jahr sein Debüt-Album „Darcy“ veröffentlicht. Er hat zunächst Philosophie und Wirtschaft studiert, bis zum Bachelor, sich dann aber auf die Musik konzentriert. Zu seinen musikalischen Idolen gehört David Bowie. © Foto: NDR/Nikolas Fabian Kammerer