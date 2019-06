Die britische Musiklegende Phil Collins tourt momentan unter dem Titel „Still Not Dead Yet“ durch Deutschland. Am 14. und 15. Juni spielt Collins in Hannover.

Sein rechter Fuß ist gelähmt und er kann die Drumsticks nicht mehr halten - das alles hält Phil Collins nicht davon ab, 2019 nochmal auf Tour zu gehen. Seinem Zustand trägt er mit dem ironischen Titel der Tour, „Still Not Dead Yet“, Rechnung - und hat sichtlich Spaß bei seinen Shows, die er größtenteils im Sitzen verbringt. Auch das Publikum ist stets begeistert vom Auftritt der britischen Musiklegende.

Am 14. Juni tritt Collins in der HDI Arena in Hannover auf, am darauffolgenden Tag gibt es ein Zusatzkonzert.

Phil Collins in Stuttgart Mit Gehstock auf die Bühne: So lief das Konzert von Phil Collins Die britische Musiklegende Phil Collins hat am Mittwoch in Stuttgart das erste von sieben Deutschlandkonzerten gespielt.

Parken an der HDI Arena

Parken wird an diesem Wochenende zur Herausforderung: Laut Veranstalter stehen die 3000 Parkplätze auf dem Schützenplatz nicht zur Verfügung, da dort das Schützenfest aufgebaut wird. Direkt vor dem Stadion gibt es nur etwa 150 öffentliche Parkplätze.

Besser ist also die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

mit den Stadtbahn-Linien 3, 7 und 9 bis zur Haltestelle „Waterloo“

mit den Stadtbahn-Linien 3, 7 und 17 bis zur Haltestelle „Stadionbrücke“

mit den S-Bahn-Linien S1, S2 und S5 bis zur Haltestelle „H-Linden/Fischerhof“

Weitere Infos zu Anfahrt und Parkplätzen findest du hier.

Gibt es noch Tickets für Phil Collins in Hannover?

Beim Ticketanbieter Eventim gibt es noch Karten für beide Shows - unter 118 Euro geht aber nichts.

Wer lieber spontan entscheiden möchte, kann sein Glück kurz vor Einlass an der Halle versuchen: Erfahrungsgemäß gibt es immer Menschen, die Tickets in letzter Minute noch loswerden möchten.

Ab wann ist Einlass und wann startet das Konzert?

Die HDI Arena öffnet an beiden Tagen um ihre Tore um 17 Uhr für die Zuschauer, offiziell starten die Konzerte um 19 Uhr.

Wer spielt als Vorband bei Phil Collins?

Als „Special Guest“ ist diesmal die amerikanische Musikerin Sheryl Crow dabei, die vor allem mit Hits wie „All I Wanna Do“, „Soak up the Sun“ oder ihrer 2004 veröffentlichten Coverversion von Cat Stevens’ „The First Cut is the Deepest“ bekannt wurde.

