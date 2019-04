Von null auf hundert: Gleich mit seiner Debüt-Single „Please Don't Lie“ gelang Hugo Helmig der große Durchbruch. 19 Jahre war der Däne aus Aarhus damals alt, fast 3 Millionen Abrufe hat das Video inzwischen bei YouTube.

Mit „Juvenile“ hat Helmig inzwischen auch sein Debüt-Album vorgelegt, mit dem der Newcomer jetzt auf Tournee geht. Sieben Deutschland-Termine stehen auf seiner Agenda, los geht es am 2. April im Hamburger Nochtspeicher. Noch sind es nicht die großen Venues, aber das kommt sicherlich noch.

20 Jahre ist Hugo Helmig jetzt alt, aber so richtig erwachsen fühlt sich der Singer-Songwriter noch nicht, der mit einfühlsamen Balladen, R&B-Anleihen und hymnischem Pop punktet.

Den Album-Titel „Juvenile“ hat er mit Bedacht gewählt. Das Wort „beschreibt in meinen Augen jemanden, der jung und vielleicht ein bisschen kindisch ist, jemanden, der nicht immer weiß, was er tut - aber der langsam erwachsen wird und versucht, aus all dem schlau zu werden“, sagte er laut Mitteilung seiner Plattenfirma.

Eine Hymne auf die Jugend ist auch seine aktuelle Single „Young Like This“, die davon handelt, den Moment einfach mal zu genießen. Aber das kann man eigentlich jedem nur raten.

Tourdaten: 02.04. Hamburg, Nochtspeicher - 03.04. Frankfurt am Main, ZOOM - 04.04. München, Orangehouse - 09.04. Stuttgart, Keller Klub - 10.04. Düsseldorf, The Tube - 11.04. Berlin, Privatclub - 13.04. Flensburg, Max

