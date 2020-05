Es war ein trauriger Tag für alle Fans, als das Southside-Festival wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste. Jetzt gibt es die gute Nachricht: Mehr als 50 Künstler haben für 2021 bereits zugesagt. Darunter sind Bands wie Deichkind, Rise Against oder Seeed. Weitere Bands, des ausgefallenen Festivals, werden sich wohl noch anschließen, heißt es.

Tickets umschreiben für nächstes Jahr

Der Veranstalter FKP Scorpio arbeitet an einer Ticketplattform, die es den Gäste ermöglichen soll, ihre bereits gekauften Tickets für das Folgejahr umschreiben zu lassen. Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet, so der Veranstalter.