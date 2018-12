Pause Bruce Springsteen will 2019 nicht auf Tour gehen

New York / DPA

Der US-Rockstar Bruce Springsteen (69) will 2019 nicht mit seiner E Street Band auf Tour gehen.

Nach dem Ende seiner Broadway-Show nach mehr als einem Jahr am 15. Dezember wolle er sich erstmal eine Pause gönnen, teilte Springsteen in der Nacht zum Mittwoch per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Außerdem wolle er sich um „zahlreiche Recording-Projekte, an denen ich gerade arbeite“ kümmern. Einige Bandmitglieder hätten aber ebenfalls „unterstützenswerte“ Solo-Projekte, und er und die ganze Band hofften „bald“ wieder zusammen zu sein.

Springsteen ist mit Songs wie „Born to Run“ oder „Born in the USA“ bekannt geworden und gehört zu den erfolgreichsten Rockstars der Welt.

Tweet von Springsteen