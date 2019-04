Sängerin Blümchen („Kleiner Satellit“, „Boomerang“) bezeichnet US-Star Jennifer Lopez (49) und Model Heidi Klum (45) als ihre Vorbilder.

„Sie inspirieren mich dazu, mich so zu verhalten, wie ich mich auch fühle“, sagte die 38-Jährige am Sonntagabend vor der Premiere des Musicals „Paramour“ von Cirque du Soleil in Hamburg. Es sei wichtig, Dinge zu tun, die man auch gern macht. „Dann ist es immer auch altersgerecht.“

Blümchen hatte vor wenigen Wochen nach 18 Jahren in der Retro-Show „Die 90er live“ in Gelsenkirchen vor etwa 58.000 Menschen ihr Comeback als Sängerin gefeiert. Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Jasmin Wagner heißt, war in den 90er Jahren als Teenie-Star erfolgreich gewesen. Die Rückkehr auf die Bühne sowie die damit verbundenen Konzerte und die Tour seien momentan „ihr Baby“.

