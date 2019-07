Themen in diesem Artikel Olympia

Im Juli und August spielt Pink mit ihrer „Beautiful Trauma“-Tour die größte Tournee in Deutschland ihrer bisherigen Karriere.

Nach fünf Jahren kommt Pink zurück nach Deutschland. Nachdem bereits innerhalb weniger Stunden mehr als 100.000 Karten im Vorverkauf weggingen und die Nachfrage in Köln und München so groß war, gibt es neben den sieben regulären Konzerten ein Zusatzkonzert am 27. Juli in München.

Es gibt noch Tickets für München

Beim Ticket-Service Eventim gibt es noch Karten für die „Beautiful Trauma“-Tour in München im Olympiastadion. Die Tickets kosten zwischen 99,75 Euro und 151 Euro.

So kommt ihr zum Olympiagelände

Nahverkehr:

U-Bahn-Linie U3 Richtung Moosach, via Olympiazentrum ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Trambahnlinien 20 und 21, Haltestelle Olympiapark West

Trambahnlinie 27, Haltestelle Petuelring

Stadt-Buslinie 173 Haltestelle Olympiazentrum

Stadt-Buslinie 144, Haltestelle Spiridon-Louis-Ring

Stadt-Buslinien 173, 177 und 178 zum Petuelring

Vom Hauptbahnhof:

U-Bahnlinie U2 Richtung Feldmoching bis Scheidplatz (5 Stationen) -> ab Scheidplatz

U-Bahnlinie U3 bis Olympiazentrum (2 Stationen), ca. 9 min. Fahrtzeit, 2 min. Fußweg zum Olympiapark.

Mit dem Auto:

Anfahrt zum Olympiastadion

Parkgebühren für Pkws:

Parkharfe: 5 Euro / Tag

Parkdeck am Olympiaturm und Parkplatz am Olympia-Eissportzentrum:

bis 30 Minuten: frei

2 Stunden: 4 Euro

3 Stunden: 5 Euro

4 Stunden: 6 Euro

5 Stunden: 7 Euro

6 Stunden: 8 Euro

Tagestarif: 12 Euro



