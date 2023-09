Bescherung für Fans von LOL! Die Comedy-Show von Die Comedy-Show von Michael Bully Herbig bekommt in diesem Jahr ein Weihnachtsspecial.

Bully kündigt Weihnachtsüberraschung an

In der Manier des Weihnachtsklassikers „Tatsächlich ... Liebe“ hat der Komiker vor wenigen Stunden die Bombe platzen lassen. Vor einem Kamin hält Bully Pappschilder mit einzelnen Satzfetzen hoch: „Hi, ich bin's Bully. Ich muss euch was sagen – einfach weil bald Weihnachten. Ich weiß, ihr vermisst ‚LOL: Last One Laughing‘. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas Besonderes. Nämlich ein LOL-Weihnachtsspecial.“

LOL-Weihnachtsspecial: Gäste werden noch bekannt gegeben

Einige Details bleiben allerdings noch geheim. Bully verrät nicht, wann das Weihnachtsspecial auf Amazon Prime gezeigt wird. Ebenfalls unbekannt: die Gäste. „Jetzt hätte ich es fast verraten. Gespoilert wird bald“, steht auf den Pappschildern von Bully geschrieben.

